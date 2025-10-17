Roma vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A de Italia nos regala un partido imperdible en la Jornada 7. La Roma recibirá en el Estadio Olímpico al Inter de Milán, en un choque directo entre dos de los equipos más fuertes del campeonato que pelean en la parte alta de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Roma vs Inter?

Ciudad : Roma, Italia

: Roma, Italia Fecha : sábado 18 de octubre

: sábado 18 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Stadio Olimpico

ACF Fiorentina v AS Roma - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Roma vs Inter en TV y streaming online?

País Transmisión de TV Streaming Online Estados Unidos FOX Deportes Paramount+, DAZN, Fubo México ESPN Disney+ España DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos de la Roma

Rival Resultado Competición Fiorentina 2-1 V Serie A LOSC Lille 0-1 D Europa League Hellas Verona 2-0 V Serie A Niza 2-1 V Europa League Lazio 1-0 V Serie A

Últimos cinco partidos del Inter de Milán

Rival Resultado Competición Cremonese 4-1 V Serie A Slavia Praga 3-0 V UEFA Champions League Cagliari 2-0 V Serie A Sassuolo 2-1 V Serie A Ajax 0-2 V UEFA Champions League

FC Internazionale v US Cremonese - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Últimas noticias de la Roma

El equipo dirigido por Gianpiero Gasperini llega a este clásico en un gran momento en la liga, ubicándose en la segunda posición con 15 puntos, empatado con el líder Napoli.

Su último partido en el torneo local fue una importante victoria como visitante por 1-2 sobre la Fiorentina; sin embargo, a mitad de semana sufrieron un tropiezo al caer 0-1 en casa ante el Lille por la Europa League.

Últimas noticias del Inter de Milán

El conjunto nerazzurro, bajo el mando de Cristian Chivu, se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 12 puntos. Los de Milán llegan con la moral en alto tras golear 4-1 al Cremonese en la última jornada de la Serie A.

El equipo busca mantener la regularidad en la liga y extender su invicto reciente de cinco partidos sin derrota, pues su última caída fue en el partidazo del Derbi de Italia contra la Juventus, donde perdieron 4-3 en el último minuto, hace poco más de un mes.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-ROMA | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

Posibles alineaciones

Roma

Portero : Mile Svilar

: Mile Svilar Defensas : Zeki Çelik, Gianluca Mancini, Evan Ndicka

: Zeki Çelik, Gianluca Mancini, Evan Ndicka Centrocampistas : Wesley, Bryan Cristante, K. Koné, Kostas Tsimikas

: Wesley, Bryan Cristante, K. Koné, Kostas Tsimikas Mediapuntas : Matías Soulé, Tommaso Baldanzi

: Matías Soulé, Tommaso Baldanzi Delantero: Artem Dovbyk.

Inter

Portero : Yann Sommer

: Yann Sommer Defensas : Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni

: Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni Centrocampistas : Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco

: Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco Delanteros: Ange-Yoan Bonny y Lautaro Martínez.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy táctico y parejo en el Olímpico. La Roma ha demostrado una gran solidez en la liga, pero el Inter posee el ataque más goleador del campeonato. La localía podría ser un factor clave para un equipo romano que quiere asaltar el liderato.

Roma 2-1 Inter

