Roma vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Duelo de gigantes en la capital: la Loba busca la cima ante unos Neroazzurros que quieren regresar a la pelea por el primer lugar
FC Internazionale v AS Roma - Serie A
FC Internazionale v AS Roma - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

La Serie A de Italia nos regala un partido imperdible en la Jornada 7. La Roma recibirá en el Estadio Olímpico al Inter de Milán, en un choque directo entre dos de los equipos más fuertes del campeonato que pelean en la parte alta de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Roma vs Inter?

  • Ciudad: Roma, Italia
  • Fecha: sábado 18 de octubre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Stadio Olimpico
¿Cómo se podrá ver el Roma vs Inter en TV y streaming online?

País

Transmisión de TV

Streaming Online

Estados Unidos

FOX Deportes

Paramount+, DAZN, Fubo

México

ESPN

Disney+

España

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos de la Roma

Rival

Resultado

Competición

Fiorentina

2-1 V

Serie A

LOSC Lille

0-1 D

Europa League

Hellas Verona

2-0 V

Serie A

Niza

2-1 V

Europa League

Lazio

1-0 V

Serie A

Últimos cinco partidos del Inter de Milán

Rival

Resultado

Competición

Cremonese

4-1 V

Serie A

Slavia Praga

3-0 V

UEFA Champions League

Cagliari

2-0 V

Serie A

Sassuolo

2-1 V

Serie A

Ajax

0-2 V

UEFA Champions League

Últimas noticias de la Roma

El equipo dirigido por Gianpiero Gasperini llega a este clásico en un gran momento en la liga, ubicándose en la segunda posición con 15 puntos, empatado con el líder Napoli.

Su último partido en el torneo local fue una importante victoria como visitante por 1-2 sobre la Fiorentina; sin embargo, a mitad de semana sufrieron un tropiezo al caer 0-1 en casa ante el Lille por la Europa League.

Últimas noticias del Inter de Milán

El conjunto nerazzurro, bajo el mando de Cristian Chivu, se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 12 puntos. Los de Milán llegan con la moral en alto tras golear 4-1 al Cremonese en la última jornada de la Serie A.

El equipo busca mantener la regularidad en la liga y extender su invicto reciente de cinco partidos sin derrota, pues su última caída fue en el partidazo del Derbi de Italia contra la Juventus, donde perdieron 4-3 en el último minuto, hace poco más de un mes.

Posibles alineaciones

Roma

  • Portero: Mile Svilar
  • Defensas: Zeki Çelik, Gianluca Mancini, Evan Ndicka
  • Centrocampistas: Wesley, Bryan Cristante, K. Koné, Kostas Tsimikas
  • Mediapuntas: Matías Soulé, Tommaso Baldanzi
  • Delantero: Artem Dovbyk.

Inter

  • Portero: Yann Sommer
  • Defensas: Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni
  • Centrocampistas: Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco
  • Delanteros: Ange-Yoan Bonny y Lautaro Martínez.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy táctico y parejo en el Olímpico. La Roma ha demostrado una gran solidez en la liga, pero el Inter posee el ataque más goleador del campeonato. La localía podría ser un factor clave para un equipo romano que quiere asaltar el liderato.

Roma 2-1 Inter

