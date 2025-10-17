Roma vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A de Italia nos regala un partido imperdible en la Jornada 7. La Roma recibirá en el Estadio Olímpico al Inter de Milán, en un choque directo entre dos de los equipos más fuertes del campeonato que pelean en la parte alta de la tabla.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Roma vs Inter?
- Ciudad: Roma, Italia
- Fecha: sábado 18 de octubre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Stadio Olimpico
¿Cómo se podrá ver el Roma vs Inter en TV y streaming online?
País
Transmisión de TV
Streaming Online
Estados Unidos
FOX Deportes
Paramount+, DAZN, Fubo
México
ESPN
Disney+
España
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de la Roma
Rival
Resultado
Competición
Fiorentina
2-1 V
Serie A
LOSC Lille
0-1 D
Europa League
Hellas Verona
2-0 V
Serie A
Niza
2-1 V
Europa League
Lazio
1-0 V
Serie A
Últimos cinco partidos del Inter de Milán
Rival
Resultado
Competición
Cremonese
4-1 V
Serie A
Slavia Praga
3-0 V
UEFA Champions League
Cagliari
2-0 V
Serie A
Sassuolo
2-1 V
Serie A
Ajax
0-2 V
UEFA Champions League
Últimas noticias de la Roma
El equipo dirigido por Gianpiero Gasperini llega a este clásico en un gran momento en la liga, ubicándose en la segunda posición con 15 puntos, empatado con el líder Napoli.
Su último partido en el torneo local fue una importante victoria como visitante por 1-2 sobre la Fiorentina; sin embargo, a mitad de semana sufrieron un tropiezo al caer 0-1 en casa ante el Lille por la Europa League.
Últimas noticias del Inter de Milán
El conjunto nerazzurro, bajo el mando de Cristian Chivu, se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 12 puntos. Los de Milán llegan con la moral en alto tras golear 4-1 al Cremonese en la última jornada de la Serie A.
El equipo busca mantener la regularidad en la liga y extender su invicto reciente de cinco partidos sin derrota, pues su última caída fue en el partidazo del Derbi de Italia contra la Juventus, donde perdieron 4-3 en el último minuto, hace poco más de un mes.
Posibles alineaciones
Roma
- Portero: Mile Svilar
- Defensas: Zeki Çelik, Gianluca Mancini, Evan Ndicka
- Centrocampistas: Wesley, Bryan Cristante, K. Koné, Kostas Tsimikas
- Mediapuntas: Matías Soulé, Tommaso Baldanzi
- Delantero: Artem Dovbyk.
Inter
- Portero: Yann Sommer
- Defensas: Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni
- Centrocampistas: Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco
- Delanteros: Ange-Yoan Bonny y Lautaro Martínez.
Pronóstico SI
Se espera un partido muy táctico y parejo en el Olímpico. La Roma ha demostrado una gran solidez en la liga, pero el Inter posee el ataque más goleador del campeonato. La localía podría ser un factor clave para un equipo romano que quiere asaltar el liderato.
Roma 2-1 Inter
