Roma vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones

Roma y Juventus protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fecha 27 de la Serie A. Este domingo en el Estadio Olímpico de la capital italiana, La Loba y la Vecchia Signora se miden en un partido de marcados contrastes.

El conjunto bianconeri viene sufriendo un golpe tras el otro, el último siendo la eliminación en playoffs de UEFA Champions League frente a Galatasaray. Antes había caído frente a Como y previo a eso, en el derby con Inter. Afuera también de Copa Italia (a manos de Atalanta en cuartos de final), el tramo final de la temporada lo encuentra sin más objetivos que acceder a competencias europeas.

Del otro lado aparece una Roma que ha ganado dos de sus últimos tres partidos de Serie A, ubicada en el 4to lugar de la Serie A (último que ofrece boleto a la Champions) y que aguarda por Bologna en los octavos de final de la Europa League.

A continuación, toda la información sobre el duelo entre estos dos gigantes del Calcio.

¿A qué hora se juega la Roma vs Juventus?

Ciudad : Roma

: Roma Estadio : Olímpico

: Olímpico Fecha : domingo 1° de marzo

: domingo 1° de marzo Hora : 15:45 EE.UU (Este), 14:45 MEX, 20:45 ESP

: 15:45 EE.UU (Este), 14:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Simone Sozza

AS Roma v US Cremonese - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre la Roma y Juventus

Partidos jugados: 205

205 Roma : 49

: 49 Empate : 59

: 59 Juventus: 97

Último partido entre ambos: 20/12/25 - Juventus 2-1 Roma (Serie A, Jornada 16)

Últimos 5 partidos

Roma Juventus Roma 3-0 Cremonese 22/02/26 Juventus 3-2 Galatasaray 25/02/26 Nápoli 2-2 Roma 15/02/26 Juventus 0-2 Como 17/02/26 Roma 2-0 Cagliari 09/02/26 Galatasaray 5-2 Juventus 17/02/26 Udinese 1-0 Roma 02/02/26 Inter 3-2 Juventus 14/02/26 Panathinaikos 1-1 Roma 29/01/26 Juventus 2-2 Lazio 08/02/26

¿Cómo ver Roma vs Juventus por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount +, DAZN USA México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España DAZN

Últimas noticias de la Roma

Gian Piero Gasperini tendrá que afrontar el partido ante la Juve con varias bajas de peso. Entre los ausentes por lesión se encuentran Artem Dovbyk, Mario Hermoso, Matías Soulé, Evan Ferguson y Stephan El Shaarawy.

Con 16 goles encajados en 26 partidos, el equipo lidera la Serie A en cuanto a tantos recibidos. Además, los 16 triunfos que logró en lo que va de la Serie igualan una marca que el club no obtenía desde 2016/17 en esa cantidad de jornadas.

Probable alineación de la Roma (3-4-2-1): Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Daniele Ghilardi; Mehmet Zeki Celik, Bryan Cristante, Kouadio Koné, Wesley; Bryan Zaragoza, Lorenzo Pellegrini; Donyell Malen.

Italian Serie A: AS Roma v US Cremonese, Serie A, Football | Mondadori Portfolio/GettyImages

Últimas noticias de la Juventus

La eliminación ante Galatasaray golpeó duro a una plantilla que ya venía dolida por las derrotas ante Inter y Como. Hoy la Juve se encuentra 6° con 46 puntos, dos menos que su último verdugo en Serie A, con un encuentro menos jugado. Precisa de un triunfo para volver al quinto lugar, clasificatorio a UEFA Europa League.

Weston Mckennie, uno de los puntos altos de la temporada, llega al límite de tarjetas amarillas y si es amonestado nuevamente no podrá jugar ante Pisa el próximo sábado.



Probable alineación de la Juventus (4-2-3-1): Mattia Perin; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso; Khéphren Thuram-Ulien, Teun Koopmeiners; Chico Conceicao, Weston McKennie, Kenan Yildiz ; Jonathan David.