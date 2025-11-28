Ronald Araújo no se entrena con el Barcelona y es duda para el partido ante el Alavés

Ronald Araújo tampoco apareció, por segundo día seguido, en el entrenamiento del FC Barcelona este viernes, tal y como confirmó el diario AS. Efectivamente, el central uruguayo faltó al trabajo matinal, y ni siquiera se reunió con el entrenador culé, Hansi Flick, a 24 horas del desafío de la decimocuarta fecha de LaLiga ante el Alavés.

De hecho, diversas fuentes internas del vestuario azulgrana revelaron al mencionado medio de comunicación que el zaguero charrúa continúa muy afectado por la expulsión que sufrió en el duelo de Champions League contra el Chelsea, el pasado martes, y que fue un factor importante para la goleada que encajaron los de Flick 3-0.

Al estado anímico de Araújo se suma una molestia física, que el servicio médico del Barça aconseja no forzar. En consecuencia, el cuerpo técnico de los catalanes prefiere no contar con el sudamericano para el compromiso versus Alavés.

🚨⚠️ Ronald Araujo will be out for Barça game against Alavés. Decision made today. pic.twitter.com/PTJOtN3gsM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2025

Quien es el segundo capitán general de los blaugranas había recuperado cierto protagonismo en el eje de la defensa durante esta primera mitad de campaña, aunque lejos de su mejor versión. No obstante, su actuación en Stamford Bridge volvió a mostrar dudas en cuanto a concentración y toma de decisiones en escenarios de máximo nivel, como ya ocurriera en los dos años anteriores, cuando salió en la fotografía, por diversas acciones, en la eliminación de los culés en Europa.

Igualmente, Flick no dispondrá contra el conjunto vitoriano de Fermín López, quien estará alrededor de dos semanas en el dique seco debido a una lesión en el sóleo, pero sí debe recuperar al también centrocampista Pedri González, que recibirá el alta médica este sábado y entrará en la convocatoria, al margen de que probablemente sólo accione en el segundo tiempo.

Por otro lado, Raphinha parece listo para regresar al once inicial del Barcelona, después de dos meses fuera por lesión, así que posee buenas opciones de completar el trío de ataque junto a Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

