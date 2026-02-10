Ronald Araújo se abre sobre su salud mental: “La ansiedad terminó convirtiéndose en depresión”

A principios de diciembre de 2025, Ronald Araújo solicitó al FC Barcelona autorización para tomarse un descanso con el objetivo de atender su bienestar emocional. La directiva blaugrana aceptó la petición del defensa uruguayo, de 26 años, y le concedió un permiso de ausencia por tiempo indefinido. Tras poco más de un mes alejado de la actividad, Araújo se reincorporó a los entrenamientos del conjunto culé.

Recientemente, Ronald Araújo concedió una entrevista a Mundo Deportivo, en la que se sinceró sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión. El defensa uruguayo aseguró que hoy se siente diferente y satisfecho con ese cambio, pues se encuentra más cómodo y feliz. Asimismo, destacó que ha vuelto a disfrutar plenamente de lo que más le apasiona, jugar al fútbol, algo que —según sus propias palabras— le ha ayudado enormemente.

Sentí que ya pasó lo peor de lo peor y ahora veo las cosas de otra manera. El tiempo que paré fue por algo, porque al final pude trabajarlo con profesionales, familiarmente también, espiritualmente, que era lo que necesitaba. Entonces creo que eso me hizo muy bien y hoy me siento una persona totalmente diferente Ronald Araújo a Mundo Deportivo

Albacete Balompie V Fc Barcelona - Copa Del Rey Quarter Of Final | Europa Press Sports/GettyImages

Ronald Araújo: "Me di cuenta de que tenía que pedir ayuda"

En su charla con Mundo Deportivo, el actual capitán del Barcelona aseguró que su situación fue el resultado de varios factores acumulados durante más de un año y medio, que lo afectaron tanto en lo deportivo como en lo personal y familiar. Tras darse cuenta de que ya no se sentía él mismo, tomó la decisión de pedir ayuda, un paso que consideró clave para iniciar su proceso de recuperación.

En el momento, con la adrenalina, te vas para afuera. Te sentís triste, pero después, cuando termina el partido, se te cae todo arriba. Yo ya sentía que no estaba bien, esa es la verdad, pero por inercia uno intenta seguir, y a veces necesitas ayuda. Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando. Ese día me di cuenta que ya estaba, que necesitaba hablar con profesionales y con el club para que me pudieran ayudar Ronald Araújo

🧠 Ronald Araujo, se abre en exclusiva para @mundodeportivo y explica cómo afrontó sus problemas de salud mental



🎙️ @martinezferran | @javigasconMD pic.twitter.com/szeTxodyLE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 10, 2026

Finalmente, Ronald Araújo reflexionó sobre su rol como futbolista y destacó que, más allá de la profesión, es una persona con sentimientos, y que no todo se reduce a la fama o el dinero. Asimismo, agradeció el apoyo recibido durante el periodo en el que decidió hacer una pausa, subrayando que ese respaldo fue fundamental para su bienestar.