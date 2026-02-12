Rotondi habla del presente deportivo de Cruz Azul

Cruz Azul vive un momento de estabilidad deportiva y anímica que no se veía desde hace varios torneos. Con ventaja de 3-0 en el marcador global ante el Forge, la Máquina afrontará la vuelta con un panorama cómodo, aunque lejos de cualquier relajación, al menos en el discurso de sus protagonistas.

Carlos Rotondi fue claro al referirse al compromiso internacional. Pese a la diferencia obtenida en la ida, el argentino subrayó que no hay margen para la confianza excesiva y que el equipo debe competir con la misma intensidad que en cualquier jornada de Liga MX.

“Afrontarlo como si fuera un partido liga con responsabilidad, sabiendo que tenemos que ganar, que tenemos que hacer que la gente se sienta representada con lo que ve en la cancha. Hoy en día el fútbol es muy parejo y más allá de la ventaja que tenemos, sabemos que es un rival difícil y que tenemos que liquidar la serie”, concluyó.

El mensaje del mediocampista no es casual. Cruz Azul ha sufrido en torneos recientes cuando baja el nivel de concentración y en La Noria son conscientes de que los descuidos se pagan caro. La ventaja es amplia, pero la consigna interna es no conceder espacios ni alimentar fantasmas.

Más allá del plano táctico, Rotondi destacó el momento colectivo que atraviesa el plantel. Para él, la clave de la mejora radica en la fortaleza grupal y en la identidad que poco a poco ha recuperado el equipo, especialmente tras superar varias ausencias y lesiones.

Vancouver FC v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

“El grupo está muy bien, muy fuerte y sabemos la clase de jugadores que tenemos, pero después hay que trasladar eso a la cancha. Sabemos que hay rivales muy fuertes, así que sabemos que con los nombres no vamos a hacer nada, van a ser dos torneos muy complicados, pero sabemos que este club te lleva a la máxima exigencia, a pelear todos los torneos, así que esa es la mentalidad del grupo, a tratar de ganar las dos copas”, explicó.

La ambición no se esconde. Cruz Azul entiende que su historia y su inversión obligan a pensar en grande. Rotondi también asumió esa responsabilidad y reconoció que el margen de error es cada vez menor para un club que ha vuelto a armar un plantel competitivo.

“No sé en qué lugar de la tabla estamos, si tenemos la mejor plantilla o no, eso tenemos que validarlo en la cancha, tenemos un gran equipo, un gran grupo y vamos a intentar pelear por los dos torneos después, si somos los mejores o no, lo tenemos que demostrar adentro de la cancha”, agregó.

Con esa mentalidad, la Máquina buscará cerrar la serie ante Forge sin sobresaltos y seguir consolidando una versión más madura. En el vestidor saben que el objetivo ya no es competir, sino levantar trofeos. Y el primer paso es no fallar cuando todo parece bajo control.