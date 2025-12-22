Ruben Amorim descarta a Bruno Fernandes y Mainoo para el próximo partido del Manchester United ante el Newcastle

La derrota por 2-1 del Manchester United ante el Aston Villa por la Premier League significó más que un dolor de cabeza para el entrenador de los Diablos Rojos, Ruben Amorim.

No solo por la oportunidad de escalar posiciones, sino por las lesiones que lo han perjudicado ante el equipo de Unai Emery.

Ruben Amorim insiste en que el Manchester United no cancelará sus planes de transferencia de enero a pesar de perder al capitán Bruno Fernandes por una lesión muscular contra el Aston Villa.

Fernandes se unió al mediocampista Kobbie Mainoo en la lista de lesionados después de retirarse la víspera del partido. Fernandes se torció el tendón de la corva al final de la primera mitad en Villa Park y tuvo que retirarse en el descanso, y Amorim confirmó que se trataba de un problema de tejido blando. Mainoo se lesionó el gemelo durante el entrenamiento del sábado y no pudo formar parte de la selección.

Se espera que ambos centrocampistas se pierdan el choque del 26 de diciembre próximo, en el tradicional Boxing Day, contra Newcastle, cuando el United encontrará sus recursos al límite. Casemiro regresa al equipo después de cumplir una sanción contra el Aston Villa, y tiene la alternativa de Manuel Ugarte para completar la mitad de la cancha.

Aston Villa v Manchester United - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

"Creo que Kobbie podría estar fuera contra Newcastle, Bruno está fuera, así que veremos, vamos a encontrar soluciones, sin excusas, necesitamos ganar el próximo partido e intentaremos ganar el próximo partido", sentenció Ruben Amorim tras la derrota.

Es raro ver a Amorim confiar en los jóvenes, pero se vio obligado a hacerlo con Shea Lacey y Fletcher jugando. Será interesante ver si INEOS y United optan por traer refuerzos en la ventana de transferencias de enero, considerando su actual falta de opciones, especialmente en el mediocampo, donde ya le es costumbre.

