Ruben Amorim está listo para recibir un importante refuerzo en el momento perfecto para el Manchester United

Tras casi un mes de baja por lesión, el fichaje veraniego Benjamin Šeško está muy cerca de recuperarse para ayudar al Manchester United, según su agente, Elvis Basanovic.

Uno de los fichajes estrella del United sufrió una lesión de rodilla que le ha obligado a perderse los últimos cinco partidos con los Red Devils. El delantero esloveno solo ha marcado dos goles en 11 partidos de la Premier League con el United y, según se informa, está deseando volver y hacerse un hueco en el equipo de Ruben Amorim.

Basanovic habló con Arena Sport sobre el estado de la lesión de Šeško y reveló que el regreso del joven de 22 años de edad a la cancha podría ser cuestión de días, ya que espera impulsar su carrera en Old Trafford.

Gary Neville is far from impressed with Benjamin Sesko's start to life at Manchester United. pic.twitter.com/WyGudc9RQd — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) November 4, 2025

“Benjamin [Šeško] se siente muy bien, su rehabilitación va según lo previsto”, declaró Basanovic a través de ESPN. “Tiene muchas ganas de volver a la cancha, extraña jugar.

“Se pierde partidos y está un poco impaciente, así que espero que vuelva pronto y esté donde se sienta más cómodo. Pero creo que lo veremos muy pronto en la cancha, quizás incluso antes de lo que parece ahora mismo”.

Šeško aún se estaba adaptando a la Premier League cuando la lesión frenó su progreso. Pero volver a la acción pronto es justo lo que el United necesita, ya que su compañero en ataque, Bryan Mbeumo, fichado este verano, seguramente partirá para la Copa Africana de Naciones la próxima semana.

El apretado calendario invernal del United refuerza la importancia de la disponibilidad de Šeško, lo que le da a Amorim el máximo de alternativas posibles para afrontar el incesante calendario del fútbol inglés durante las fiestas.

El agente de Benjamin Sesko elogia a Rubén Amorim

Ruben Amorim (derecha) admitió que ve a Benjamin Šeško como el delantero centro a largo plazo del Manchester United | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El agente de Šeško instó al United a tener paciencia y elogió a Amorim, el hombre clave en el fichaje del delantero por O'Id Trafford.

“Debo decir que [Amorim] recibió a Benjamin de maravilla”, declaró Basanovic. “Creo que Ruben, ante todo, es una persona excelente con un carisma fantástico, extremadamente inteligente, con gran inteligencia emocional y creo que sabe lo que hace”.

“No es fácil construir un proyecto así, que requiere un enorme conocimiento e inteligencia. El United es uno de los clubes más grandes del mundo, si no el más grande, y la gente no entiende que se necesita tiempo”.

“Es un entrenador con su propia visión para llevar al United a la cima, pero definitivamente necesita tiempo”, puntualizó.

El técnico portugués instó a la afición del United a tener paciencia con Šeško tras su fracaso en el arranque a su llegada a Inglaterra, admitiendo que iba a experimentar algunas dificultades.

Sin embargo, Amorim también reconoció que Šeško “tiene más potencial del que pensaba” y que “será nuestro delantero a largo plazo”.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE