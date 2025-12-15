El Manchester United empató 4-4 ante el Bournemouth en Old Trafford, en duelo correspondiente a la jornada 16 de la Premier League. Los Red Devils dejaron escapar la victoria pese a ponerse en ventaja en el marcador en tres ocasiones.

Amad Diallo abrió el marcador apenas al minuto uno, mientras que Casemiro, Bruno Fernandes y Matheus Cunha completaron la cuenta para el conjunto local. Por el lado de The Cherries marcaron Antoine Semenyo, Evanilson, Marcus Tavernier y Eli Junior Kroupi.

Aunque el United rescató un punto, el resultado fue recibido como una derrota por el equipo mancuniano, que no logró sostener su ventaja en casa.

It ends level after a frantic game at Old Trafford. pic.twitter.com/YwBi1zdNDs — Manchester United (@ManUtd) December 15, 2025

En declaraciones a BBC Sport, Rúben Amorim, entrenador del Manchester United, fue autocrítico y no dudó en señalar a su plantilla tras el frenético empate ante el Bournemouth. El estratega portugués reconoció que tanto él como sus jugadores se sienten profundamente decepcionados por el resultado obtenido.

Es realmente decepcionante. Estamos muy decepcionados. Fue un partido loco. Puede parecer que perdimos dos puntos en la segunda mitad, pero creo que los perdimos en la primera mitad (...) Dominamos y creamos muchísimas ocasiones. Tendríamos que habernos ido al descanso con un resultado distinto Rúben Amorim a BBC

Manchester United v Bournemouth - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Amorim señaló que el Manchester United mereció un mejor resultado en este encuentro y destacó que, por momentos, su equipo mostró un buen nivel de juego, aunque reconoció que aún deben mejorar en la definición.

La gente, especialmente en Old Trafford, quiere ganar, pero también quiere inspirarse viendo a un equipo que juegue buen futbol. Lo hicimos bien en ciertos momentos (…) Fue una buena actuación, pero necesitamos ser más contundentes, porque creamos muchísimas ocasiones Rúben Amorim a BBC

Tras el empate frente al Bournemouth, el Manchester United se mantiene en el sexto lugar de la Premier League con 26 puntos. Los Red Devils volverán a la acción el domingo 21 de diciembre, cuando visiten al Aston Villa en Villa Park.