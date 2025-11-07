Ruben Amorim gana el premio al entrenador del mes de octubre en la Premier League

El Manchester United está de parabienes, más allá de su último empate ante el Nottingham Forest por 2-2 en la Premier League.

Gracias a un gran mes de octubre, su entrenador Ruben Amorim y su atacante, Bryan Mbeumo, fueron galardonados durante el último mes de competencia transcurrido.

Manchester United v ACF Fiorentina - Pre-Season Friendly | Molly Darlington/GettyImages

Ruben Amorim fue nombrado el Entrenador del Mes de la Premier League de octubre. Durante este mencionado mes, el Manchester United ganó 3 partidos y empató 1, consiguiendo un 2-0 ante el Sunderland, ganar en Anfield por 2-1 ante el Liverpool, vencer por 4-2 al Brighton en Old Trafford y lo contado anteriormente con el 2-2 ante el Nottingham Forest de visitante.

El técnico del Manchester United fue el artífice de un notable resurgimiento de su equipo con esas tres victorias consecutivas, incluida la primera a domicilio contra el Liverpool en casi una década.

El equipo de Amorim hoy es el octavo en la tabla, a dos unidades del escolta, el Manchester City (19pts), pero lejos del líder, el Arsenal, de un inicio arrollador, consiguiendo 25 puntos sobre 30 disponibles.

Más allá de eso, está a solo un punto del Sunderland, cuarto clasificado, antes del viaje de este sábado 8 de noviembre al Tottenham a las 07.30hs (EEUU), 06.30 (MEX) y 13.30 (ESP).

Como mencionábamos anteriormente, Bryan Mbeumo, delantero de los DIablos Rojos, también ha sido nombrado Jugador del Mes. El internacional nacido en Camerún estuvo en una forma impresionante para el conjunto de Old Trafford durante las últimas cuatro semanas. Sus goles han ayudado a impulsar al equipo de Ruben Amorim hasta el octavo lugar.

At the heart of @ManUtd's return to form ❤️



Bryan Mbeumo is October's @EASPORTSFC Player of the Month! pic.twitter.com/orgw8EXgoi — Premier League (@premierleague) November 7, 2025

En este mes, le dio una asistencia a Mason Mount para el partido ante el Sunderland, convirtió un gol ante el Liverpool y un doblete contra el Brighton, que le valieron ese premio oficial.

