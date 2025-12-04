Rubén Amorim lanza una insólita advertencia a Leny Yoro

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, advirtió a Leny Yoro que no podía permitir que se repitiera la decepción que sentía por su actuación contra el Crystal Palace la última vez.

Los Red Devils tuvieron una primera mitad de pesadilla contra el Palace. Aunque todo el equipo no rindió lo suficiente, Yoro recibió fuertes críticas tras cometer el penalti con el que Jean-Philippe Mateta adelantó a los Eagles.

Yoro fue sustituido en el minuto 54, apenas segundos antes de que el United iniciara su remontada de dos goles, y se veía increíblemente molesto al llegar al banquillo. Incluso después del partido, cuando el United aplaudía a su afición visitante, un Yoro visiblemente emocionado tuvo que ser consolado por Mason Mount.

Al agradecer a Mount su apoyo, Amorim admitió: “También hablé con [Yoro] porque piensa demasiado. Comete errores durante el partido y luego le cuesta porque es demasiado joven y quiere hacerlo todo tan bien. Está creciendo con los partidos y con los contratiempos; no es fácil para él siendo joven”.

“No puede reaccionar así a la gente, por la forma en que llegó al banquillo. Lo entiende, pero estaba muy frustrado. Demuestra que le importa. Sabe que no fue su mejor partido, pero hizo algunas cosas bien y se lo demostré. Está en forma y listo para el próximo reto”.

Amorim: La presión también pesa sobre Matheus Cunha

Matheus Cunha está cerca de regresar de una lesión en la cabeza | Alex Pantling/GettyImages

El entrenador del United ha adoptado una estrategia particularmente dura con la gestión de jugadores en las últimas semanas. El lateral izquierdo Patrick Dorgu fue duramente reprendido por su aparente ansiedad con el balón antes de ser sustituido para el partido contra el Palace, y Amorim también tuvo duras palabras para el regreso de Matheus Cunha.

El internacional brasileño, fichado este verano por 62,5 millones de libras (83,2 millones de dólares) procedente del Wolverhampton Wanderers, solo ha marcado un gol en sus primeros 11 partidos con el United y espera aumentar su cuenta goleadora en su esperado regreso tras una lesión en la cabeza contra el West Ham United el jueves, en la Premier League.

“[Cunha] estaba pasando apuros porque no marcaba goles y se preocupaba demasiado por los números”, dijo Amorim. “Su influencia en el equipo es fundamental para nosotros, pero creo que Cunha tiene mucho que mejorar tanto defensiva como ofensivamente”.

“Creo que le queda mucho por mejorar. Está en un club diferente, con otra presión. Lo ha gestionado muy bien, pero siente que quiere marcar y dar asistencias”.

Amorim concluyó: “Creo que le costó mucho estos dos partidos de baja. Le costó porque quiere jugar y se divierte, y eso es muy importante en nuestro equipo: quiere la presión, el reto, así que creo que no fue bueno que dejara de jugar. Vio a muchos jugadores jugar bien, especialmente en su posición, así que no está contento”.

“El jueves quizá tenga la oportunidad de volver y marcar o dar asistencias de nuevo”.

