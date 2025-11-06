Rubén Amorim responde con una postura sorprendente a las críticas de Cristiano Ronaldo al Manchester United

En lugar de defender a su actual equipo, el entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, aceptó que el club había “cometido muchos errores en el pasado” ante las duras críticas de Cristiano Ronaldo.

No era la primera vez que Ronaldo hacía una crítica mordaz de su antiguo club. Amorim se libró en gran medida de la ira de su compatriota. "Hace lo que puede. ¿Qué va a hacer? ¿Milagros? Los milagros son imposibles", pero la directiva en general no estaba a la altura de las expectativas de Ronaldo.

“El Manchester United, ahora mismo, no tiene estructura”, dijo con desdén. “Espero que eso cambie en el futuro”.

Aston Villa v Manchester United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Naturalmente, Amorim escuchó estos comentarios durante su rueda de prensa previa al partido del sábado contra el Tottenham Hotspur. "Por supuesto, sabe que todo lo que dice tiene un gran impacto", comenzó diciendo el entrenador del United.

“Pero en lo que debemos centrarnos es en el futuro. Sabemos que como club cometimos muchos errores en el pasado. Estamos intentando cambiar eso. No nos centremos en lo que pasó. Debemos centrarnos en el futuro. Centrémonos en cómo estamos haciendo las cosas".

“Estamos cambiando muchas cosas: la estructura, la forma en que queremos que se comporten los jugadores; estamos mejorando. Olvidemos un poco el pasado".

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Amorim ha supervisado una notable mejoría en el rendimiento y los puntos durante el último mes, pero el exigente entrenador aún no está satisfecho. El único partido en el que el United mantuvo su portería a cero en sus 11 encuentros esta temporada fue en casa contra el recién ascendido Sunderland. Ante este decepcionante balance, Amorim se fijó en el ejemplo del Arsenal, que batió todos los récords, como modelo a seguir.

“Es un problema”, dijo el técnico de 40 años sobre la sequía de partidos sin encajar goles. “Si uno ve la liga hoy en día, el equipo que gana no encaja goles. Eso es muy importante”.

“Cuando tienes jugadores talentosos, si defiendes bien, en un momento dado puedes marcar y ganar el partido. Pero es un trabajo en equipo. Necesitamos defender bien y ser más agresivos. Todo está conectado".

“Pero no podemos permitirnos la cantidad de goles que estamos encajando. A veces, si defiendes bien, atacas mejor. En el último partido, el Nottingham Forest nos hizo 17 tiros a puerta. No podemos permitirlo. Tenemos que prestar atención a eso".