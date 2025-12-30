Ruben Amorim revela el plan del Manchester United en el mercado de fichajes del invierno

Durante semanas, el Manchester United ha sido mencionado como posible destino de varios de los principales objetivos del mercado de invierno. Se ha dicho que buscan reforzar varias posiciones, especialmente (pero no únicamente) el centro del campo, y por eso se les ha vinculado con jugadores como Adam Wharton, Antoine Semenyo, Carlos Baleba y muchos más.

Los Red Devils tienen dos empates, dos triunfos y una derrota en sus últimos cinco partidos antes de este martes y ocupan el sexto puesto en la tabla de clasificaciones de la Premier League. Pero unas declaraciones recientes de su entrenador, Ruben Amorim, parecen ir en contra de todo lo que se pensaba hasta el momento.

De acuerdo con una publicación en redes sociales de Fabrizio Romano, el portugués reveló la dirección que tomará el Manchester United en los próximos días cuanto a fichajes se refiere.

“No voy a pedir más fichajes. Conocen nuestras necesidades y soy consciente de que estamos siguiendo un proceso para evitar errores del pasado”, fueron las palabras de Ruben Amorim a Sky Sports.

Aparentemente, la posición del entrenador no se vio impactada ni siquiera por la lesión de su capitán, Bruno Fernandes, con el que todo apunta a que podrá contar antes del mes de baja que pronosticaron inicialmente, o por los problemas físicos de Kobbie Mainoo, Matthijs de Light y Harry Maguire.

“Si tenemos que sufrir ahora, quizá estemos dos pasos por delante en verano. El mercado de enero está muy complicado, así que ya veremos”, agregó.

Amorim explica los "cambios en el sistema"

El entrenador de los Red Devils también quiso dejar claro que si se han visto cambios en su sistema ha sido porque las circunstancias lo ameritaban, y no por presión de los periodistas o los seguidores del equipo.

“Cuando llegué aquí la temporada pasada, entendí que tal vez no tengo los jugadores para jugar bien en ese sistema, pero fue el comienzo del proceso", dijo Amorim el martes a Sky Sports.

“Estamos intentando construir una identidad. Hoy es un momento diferente. No tenemos muchos jugadores, así que tenemos que adaptarnos, pero ya sé que entienden por qué estamos cambiando”.

“Creo que vamos a ser un mejor equipo porque cuando todos los jugadores regresen, no vamos a jugar siempre con tres defensas. Vamos a mejorar. De eso hablaba”, detalló. “Pero cuando ustedes [los periodistas] hablan de cambiar el sistema constantemente, no puedo cambiar porque los jugadores entenderán que estoy cambiando por ustedes”.