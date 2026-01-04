El brasileño Matheus Cunha salvó al Manchester United de una derrota ante el Leeds que lo hubiera puesto en una situación complicada. Los Red Devils igualaron 1-1 este domingo y se instalaron provisionalmente en el quinto lugar de la tabla en la Premier League.

Y a pesar de que su equipo ha conseguido empates en sus dos últimos choques, el entrenador Ruben Amorim prefirió ver el lado positivo. En una entrevista postpartido en TNT Sports, el técnico destacó las mejoras con respecto a jornadas anteriores.

“Creo que jugamos bien. Tuvimos más control en este partido que contra el Wolves. Esto es importante porque demuestra cómo se puede preparar esta semana con los errores que aprendimos del último partido”, aseguró. “Controlamos al Leeds en las jugadas a balón parado, en los segundos balones; son muy rápidos arriba. Lo controlamos bien”.

“Tuvimos nuestras oportunidades de ganar. Estamos perdiendo partidos por detalles: en el gol del Leeds, controlamos el juego y luego hubo un tiro en transición, pero logramos volver al partido. El año pasado habría sido completamente diferente. Este año tenemos más control de los partidos que el año pasado, pero estamos frustrados por no ganar”.

Amorim también tuvo palabras para los defensores Ayden Heavy y Leny Yoro, a quienes no responsabiliza por el gol de Brendan Aaronson que le dio la delantera al Leeds a los 16 minutos de juego.

"Ayden y Leny son muy jóvenes, pero no es por eso”, apuntó. “Si juegas tan bien durante 90 minutos y cometes un error, eso puede pasar. Si miras el partido, tuvimos ocasiones para marcar el segundo y nadie estaría hablando del gol del Leeds”.

Y aunque Cunha fue la gran figura ofensiva el choque para los Red Devils (le anularon un gol al comienzo ddel juego u anotó el del empate), Amorim también quiso destacar el trabajo de otros jugadores.

“No solo él (Cunha), sino también Josh Zirkzee jugó bien en los 20 minutos que tuvo. Ben (Sesko) conectó bien las jugadas hoy. (Manuel) Ugarte está demostrando que tiene más para dar, y estoy muy contento. Si estos chicos juegan bien, siempre tenemos la oportunidad de ganar el partido”.

¿Esperan fichajes en los próximos días?

Amorim espera ver más minutos de Bruno Fernandes | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Durante varias semanas han corrido infinidad de rumores sobre el Manchester United que los vinculan con el fichaje de varios de los principales objetivos disponibles en el mercado de invierno. El tiempo corre, y sigue sin quedar claro si la posibilidad de sumar piezas en los próximos días es factible.

Ruben Amorim ya ha dejado clara su posición y este domingo la ratificó. “El United es uno de los mejores clubes del mundo. Si estás aquí y te concentras en otro club, es que algo anda mal. Simplemente concéntrate en el partido y prepárate con los jugadores que tenemos”.

“Nosotros también tenemos más recursos; espero más minutos para (el capitán, Bruno Fernandes) y (Mason) Mount, así que tenemos más jugadores que pueden ayudarnos”.