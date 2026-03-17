Rüdiger responde a la polémica por el rodillazo a Diego Rico: “No hubo intención y se exagera la jugada”

El Real Madrid buscará sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League este martes 17 de marzo cuando visite al Manchester City en el Etihad Stadium. En el parltido de ida, en el Estadio Santiago Bernabéu, los merengues consiguieron una ventaja de 3-0 gracias a un hat-trick de Federico Valverde.

El cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda del certamen. En conferencia de prensa, Antonio Rüdiger, fue cuestionado sobre este importante encuentro, pero también sobre una de las jugadas más comentadas de las últimas semanas: el aparatoso choque que protagonizó con Diego Rico, del Getafe, el pasado 2 de marzo.

Rüdiger se pronunció sobre la jugada en la que terminó dándole un rodillazo, de manera accidental, al defensa español en la cara.

He visto las imágenes a cámara lenta y es terrible. Pero si ves la jugada en sí... yo no voy a discutir con él (Diego Rico), pero no le maté. No hay que exagerar el contacto, porque si realmente voy con intención... no se habría levantado Rüdiger

🚨 “Diego Rico spoke was like I k*lled him… if I wanted to hurt him, he’d not even get up”.



Toni Rüdiger hit back at Diego Rico’s reaction after the foul and said the incident was being “exaggerated”. @BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/WtBILdrYDP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026

El defensa alemán aseguró que habló con el jugador del Getafe después del encuentro y que su intención nunca fue dañarlo. "Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo unos límites que no traspaso. Por eso creo que esas declaraciones son un poco exageradas. No hay que seguir con esto", agregó el jugador del Real Madrid.

Rüdiger: "El Manchester City es uno de los mejores equipos"

Sobre el duelo ante el Manchester City, Rüdiger mencionó que los Citizens son uno de los mejores equipos del futbol europeo, sin embargo, afirmó que está acostumbrado a jugar este tipo de encuentros y que no se puede ganar la Champions League sin medirse ante los mejores.

Real Madrid V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Con respecto al posible duelo ante Erling Haaland, uno de los mejores delanteros del futbol europeo, Rüdiger se mostró emocionado.