El Real Madrid selló su pase a los cuartos de final de la Champions League con una victoria por 2-1 ante el Manchester City, coronando la serie con un contundente 5-1 global.

Más allá de algún gesto aislado durante el desarrollo del encuentro, como la celebración de Vinicius a la hinchada inglesa tras su gol, el partido se desarrolló en un clima relativamente calmo. Sin embargo, el conflictó surgió cuando el árbitro dio por finalizado el cruce.

El saludó que generó el drama

Como es habitual, Pep Guardiola recorrió el campo saludando a los jugadores rivales con normalidad, hasta que se encontró con Antonio Rüdiger. Lo que parecía un simple apretón de manos se transformó en conflicto.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Ambos quedaron enganchados durante varios segundos, en los que se los vio intercambiar palabras en una postura prepotente. El defensor alemán sostuvo el saludo más de lo habitual e incluso hubo un leve contacto corporal que elevó la situación llamando la atención de quienes estaban cerca.

Jugadores como Arda Güler y Nathan Aké, junto al propio Arbeloa, intervinieron para separar a los protagonistas y evitar que el episodio escalara. Rüdiger, visiblemente alterado, intentó seguir con el cruce, mientras el entrenador catalán respondía con una sonrisa irónica.

Cuando finalmente el encuentro parecía aminorarse, Guardiola coronó la secuencia con un gesto particular: le lanzó un beso a Rüdiger de forma irónica. El técnico del Madrid, atento a la situación, tomó del brazo a su jugador y lo encaminó hacia el túnel para evitar posibles sanciones disciplinarias.

Guardiola aclaró la situación y le bajó el tono

😅 Guardiola ya se toma con humor el enfrentamiento contra el Real Madrid pic.twitter.com/bNLA8SldOj — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 17, 2026

En conferencia de prensa, el técnico del City optó por restarle importancia al cruce y evitó entrar en polémicas, incluso minimizando las recientes eliminaciones ante el conjunto español en su carrera.

Aunque no trascendieron los motivos exactos del problema entre el técnico y el jugador, algunos antecedentes, incluyendo reclamos arbitrales en partidos anteriores, podrían haber aportado hostilidad al momento.

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