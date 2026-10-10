Rumores del mercado de fichajes: el Liverpool recibe una gran oferta por Olise; McTominay, Erling Haaland y más

En la Premier League, el Chelsea espera frenar el interés del Arsenal, el Bournemouth, el Liverpool y el Newcastle United por el joven defensa Josh Acheampong. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona escuchará ofertas de 70 millones de euros (78 millones de dólares) por el lateral derecho Jules Koundé.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El representante de Erling Haaland ha contactado con el Bayern Múnich, el Barcelona y el Real Madrid para informarles sobre la cifra exacta del traspaso y la oferta contractual necesarias para sacar al delantero del Manchester City. (Fuente: Juan Jesus)

Haaland, por su parte, está totalmente centrado en el Man City y no se espera que tome una decisión sobre su futuro hasta que se conozca el resultado de la apelación del club. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Manchester City no tiene intención de escuchar ofertas por Haaland, independientemente de lo que les suceda. (Fuente: Football Insider)

El Bayern Múnich está dispuesto a ofrecer a Michael Olise un nuevo contrato que incluya una cláusula de rescisión válida solo para clubes específicos; el Liverpool figura entre los equipos que podrían beneficiarse de ello. (Fuente: indykaila)

El centrocampista del Nápoles, Scott McTominay, quiere tomarse su tiempo para valorar todas las opciones disponibles tras recibir propuestas tanto del Aston Villa como de su antiguo club, el Manchester United. Una renovación de contrato podría incluir un pacto de caballeros para un futuro traspaso. (Fuente: Giovanni Scotto)

El Chelsea espera frenar el interés del Arsenal, el Bournemouth, el Liverpool y el Newcastle United por el joven defensa Josh Acheampong mediante la negociación de un contrato muy lucrativo para el jugador de 20 años. (Fuente: TEAMtalk)

England v Slovakia - UEFA U21 EURO 2027 Qualifier | Molly Darlington/GettyImages

Ojeadores del Arsenal siguen de cerca al lateral de la Juventus Andrea Cambiaso, después de que el análisis de datos del club lo identificara como un objetivo potencial. (Fuente: Hand of Arsenal)

El Nottingham Forest está dispuesto a exigir una cifra astronómica para dejar salir al central Murillo en enero, ante los rumores de interés por parte del Man Utd. (Fuente: TEAMtalk)

La Juventus quiere fichar al centrocampista del Tottenham Hotspur Lucas Bergvall, quien podría presionar para salir en enero debido a la falta de minutos. (Fuente: Tutto Juve)

El Chelsea estudia el fichaje del portero del Bayern de Múnich Leonard Prescott, de 17 años, cuando expire su contrato al final de la temporada. (Fuente: Sky Alemania)

El Chelsea también tiene en el punto de mira al extremo del Villarreal Alberto Moleiro, pero el jugador de 23 años prioriza un futuro traspaso al Barcelona. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

El AC Milan está dispuesto a explorar el fichaje en propiedad del delantero del Real Madrid Endrick, ofreciendo al club blanco una fórmula similar a la de Nico Paz que incluiría una cláusula de recompra por el internacional brasileño. (Fuente: Calciomercato)

El Real Madrid estudia la posibilidad de fichar al centrocampista del Nápoles Scott McTominay, quien trabajó a las órdenes de José Mourinho en el Manchester United. (Fuente: Tuttomercatoweb)

SSC Napoli Training Session | SSC NAPOLI/GettyImages

El Barcelona escuchará ofertas de 70 millones de euros (78 millones de dólares) por el lateral derecho Jules Koundé, tras el interés mostrado por el Liverpool. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea también ha preguntado por la disponibilidad de Koundé. El precio del francés podría rondar los 50 millones de euros (56 millones de dólares). (Fuente: Matteo Moretto)

Xavi Espart rechazó ofertas del Arsenal, Chelsea, Liverpool, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain antes de firmar su nuevo contrato con el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

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