Rumores del mercado de fichajes: el posible salto de Mbappé a la Premier League; Julián Álvarez, Haaland y más

En la Premier League, Mikel Merino, la joya polivalente del Arsenal, ha llamado la atención del Real Madrid. En LaLiga, Endrick ha dejado abierta la posibilidad de salir cedido del Real Madrid, mientras que, en la MLS, el San Diego FC ha retomado las negociaciones con Kevin De Bruyne.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Tras poco más de dos temporadas marcadas por goles, frustraciones y una notable falta de gloria, Kylian Mbappé habría decidido abandonar el Real Madrid en el verano de 2027, con la Premier League como su próximo destino. (Fuente: François Gallardo)

No faltarían pretendientes para Mbappé en Inglaterra; se dice que el Liverpool está preparando una oferta récord de 250 millones de euros (279,7 millones de dólares) por el prolífico delantero francés. (Fuente: Fichajes)

La búsqueda del Manchester United para reforzar su problemática posición de lateral izquierdo le ha llevado a considerar a Adrien Truffert, del Bournemouth. Sin embargo, el Liverpool también está interesado en el defensa francés, valorado en 60 millones de libras (79,6 millones de dólares). (Fuente: TEAMtalk)

Si el Arsenal o el Real Madrid quisieran sacar a Kenan Yıldız de la Juventus, tendrían que desembolsar 150 millones de euros (168,8 millones de dólares). (Fuente: Gianluca Di Marzio)

Mikel Merino, la joya polivalente del Arsenal, ha llamado la atención del Real Madrid, que podría contratar al campeón del mundo por apenas 25 millones de euros (28,1 millones de dólares). No está claro por qué los Gunners estarían dispuestos a desprenderse de un activo tan valioso por tan poco dinero. (Fuente: Fichajes)

Croatia v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | Francesco Scaccianoce - UEFA/GettyImages

Scott McTominay —jugador que interesa al Manchester United, al Aston Villa y al Newcastle— podría estar disponible por tan solo 25 millones de euros (28,1 millones de dólares). (Fuente: Sky Sport Switzerland)

El Arsenal estaría dispuesto a dejar salir al delantero Viktor Gyökeres, quien no ha logrado rendir como se esperaba, tan pronto como en enero. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool está estudiando la posibilidad de fichar al impresionante portero del Hull City, Konstantinos Tzolakis, quien ya había despertado el interés del Tottenham Hotspur. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea es uno de los muchos clubes interesados ​​en la joven promesa brasileña Eduardo Conceição. Sin embargo, queda por ver si alguno está dispuesto a acercarse a la cifra de 100 millones de euros (112,5 millones de dólares) que pide el Palmeiras. (Fuente: CaughtOffside)

El prolífico delantero del Friburgo, Igor Matanović, vería con muy buenos ojos un traspaso al Manchester United, uno de los numerosos clubes de élite vinculados al internacional croata. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool y el Manchester United compiten por hacerse con los servicios del talentoso delantero del Como, Assane Diao. También se ha relacionado al internacional senegalés con el interés del Aston Villa, el Everton y el Brentford. (Fuente: 4-4-2)

El Newcastle United se perfila como favorito para adelantarse al Nottingham Forest en la carrera por fichar al centrocampista del Lyon, Tyler Morton. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Real Madrid no ha logrado reemplazar a Luka Modrić desde que este abandonó el club en 2025. El veterano de 41 años, ganador del Balón de Oro, podría cubrir él mismo ese vacío planteándose dejar el AC Milan para regresar a la capital española. (Fuente: Fichajes)

Julián Álvarez ha suavizado su postura inicial de rechazar al Arsenal, considerando ahora la posibilidad de dejar el Atlético de Madrid a largo plazo. En el norte de Londres no pierden la esperanza de lograr su fichaje en enero, aunque podrían enfrentarse a la competencia del Bayern de Múnich. El Barcelona, ​​por su parte, centra ahora su atención en Erling Haaland, del Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

Endrick ha dejado abierta la posibilidad de salir cedido del Real Madrid nuevamente este invierno, y el Aston Villa se ha posicionado como el principal candidato para fichar al brasileño. (Fuente: Cadena SER)

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

Mikel Arteta se ha comprometido a cumplir su palabra y permitir la salida de Martín Zubimendi en enero, siendo el Real Madrid su destino más probable. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona contempla una ofensiva inesperada para fichar a Josh King, joven promesa de la cantera del Fulham. (Fuente: TEAMtalk)

Resto del mundo

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEY | VIRGINIE LEFOUR/GettyImages

El San Diego de la MLS ha retomado las negociaciones con Kevin De Bruyne para un posible traspaso en el mercado de invierno. El club se enfrenta a la competencia del Inter Miami de Lionel Messi y del Chicago Fire —liderado por Robert Lewandowski— por hacerse con los servicios del mediapunta del Nápoles. (Fuente: Fichajes)

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