Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid busca vender a Mbappé; Haaland, Endrick y más

En la Premier League, el Chelsea está dispuesto a reconsiderar el precio de venta de 75 millones de libras (99 millones de dólares) fijado por el lateral derecho Malo Gusto de cara al mercado de fichajes de enero. Mientras tanto, en LaLiga, Endrick ha dado el visto bueno a una cesión del Real Madrid al AC Milan.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United ha quedado tan impresionado con el centrocampista Youssouf Fofana durante su cesión en el Sevilla que está dispuesto a presentar una oferta en enero para fichar al francés, cuyo club de origen es el AC Milan. (Fuente: VamosMiSevilla)

Por otro lado, el Trabzonspor busca fichar en propiedad al portero del Manchester United, André Onana, en enero, seis meses antes de que finalice su cesión. (Fuente: Turkish-Football)

El Bayern Múnich no tiene interés en fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland. A pesar de las informaciones en sentido contrario, el enorme coste tanto de su traspaso como de su salario hace que no se le considere un sustituto a largo plazo para Harry Kane. (Fuente: Christian Falk)

El Galatasaray sigue de cerca la situación del Manchester City con vistas a cerrar un acuerdo por el portero Gianluigi Donnarumma si los Citizens se enfrentan a sanciones económicas. (Fuente: Takvim)

El delantero del Espanyol, Roberto Fernández, ha llamado la atención del Brighton & Hove Albion, el Chelsea y el Tottenham Hotspur gracias a su rendimiento. (Fuente: Fichajes)

El Tottenham ha marcado el fichaje de un nuevo delantero como prioridad absoluta para enero y está interesado en Vangelis Pavlidis, del Benfica, a quien también siguen el Aston Villa y el Barcelona. (Fuente: Mark Brus)

El centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, objetivo del Chelsea, tiene un pacto de caballeros para abandonar el club en enero. (Fuente: indykaila)

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

El Chelsea está dispuesto a reconsiderar el precio de venta de 99 millones de dólares fijado por el lateral derecho Malo Gusto de cara al mercado de fichajes de enero. (Fuente: Flashscore)

Viktor Gyökeres no tiene intención de abandonar el Arsenal en enero y quiere luchar por un puesto en el once titular. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal ha iniciado contactos con los Xolos de Tijuana por el centrocampista estrella Gilberto Mora. El Liverpool partía como favorito para fichar al jugador de 17 años, pero las negociaciones de los Gunners han cambiado la situación. (Fuente: El Porvenir)

La Juventus quiere fichar en propiedad al portero del Tottenham, Guglielmo Vicario, cuando finalice su cesión el próximo verano. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El centrocampista del Fulham, Josh King, está siendo seguido por el Arsenal, el Liverpool y el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El defensa del Bayer Leverkusen, Jarell Quansah, tiene dudas sobre un posible regreso al Liverpool debido a la falta de minutos que tuvo durante su etapa en Anfield. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

A pesar del interés del Chelsea, Jules Koundé no busca salir del Barcelona y el técnico Hansi Flick tampoco desea perder al francés. (Fuente: Juan Jesus)

El Real Madrid está decepcionado con el comportamiento de Kylian Mbappé esta temporada y está dispuesto a vender al delantero francés. (Fuente: Fichajes)

Endrick ha dado el visto bueno a una cesión del Real Madrid al AC Milan durante el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Manchester City estudió la posibilidad de fichar al centrocampista del Barcelona, ​​Frenkie de Jong, en verano, pero descartó la operación debido a dudas sobre su historial médico. (Fuente: Barça Reservat)

UEFA Champions League FC Barcelona v Feyenoord Rotterdam | ANP/GettyImages

El Bayern Múnich prepara una oferta para fichar al centrocampista del Barcelona, ​​Dani Olmo, en enero, mientras sus pretendientes de la Premier League siguen dudando debido a su precio, fijado en 90 millones de euros (101 millones de dólares). (Fuente: fussball-news)

El Paris Saint-Germain quiere fichar al centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, en enero. Una oferta de 70 millones de euros (78 millones de dólares) podría ser suficiente, aunque el técnico Diego Simeone se opondría firmemente a su venta. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid ha establecido el fichaje de un defensa central y un centrocampista como sus dos próximas prioridades en el mercado. (Fuente: Fabrizio Romano)

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