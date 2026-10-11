Rumores del mercado de fichajes: gigantes de LaLiga quieren a Fernandes; Endrick, Wirtz y más

En la Premier League, Andy Diouf —centrocampista natural reconvertido a carrilero en Italia— ha surgido como objetivo del Chelsea. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid está dispuesto a satisfacer las exigencias de la joven promesa de 16 años del Manchester United, JJ Gabriel, para adelantarse a la competencia de otros clubes europeos.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea sigue la pista del centrocampista Florian Wirtz y consideraría reunirlo con el entrenador Xabi Alonso si los *Reds* deciden escuchar ofertas por el internacional alemán. (Fuente: Mark Brus)

Aunque el AC Milan lidera la carrera por fichar al delantero del Real Madrid Endrick en enero, el Manchester United representa actualmente la mayor amenaza entre los pretendientes de la Premier League. (Fuente: Juan Jesus)

El lateral izquierdo del Bayern Múnich, Alphonso Davies, ha surgido como objetivo para varios equipos de Europa. En Inglaterra, el internacional canadiense está en el radar del Arsenal, el Liverpool, el Manchester City y Manchester United, mientras que el Real Madrid y el Barcelona también lo siguen de cerca. (Fuente: fussball-news)

Joshua Zirkzee ha dado el visto bueno a un regreso a la Serie A mientras se prepara para dejar el Man Utd. La Juventus está interesada, pero el Nápoles espera utilizar a los exjugadores de los *Red Devils* Rasmus Højlund y Scott McTominay para convencer al delantero. (Fuente: AreaNapoli)

El Chelsea prepara una oferta de 100 millones de euros (112 millones de dólares) para fichar al centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios, adelantándose así al Arsenal y al Liverpool. (Fuente: 4-4-2)

El lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri busca frenar el declive de su carrera tanto a nivel de clubes como internacional, y ha cambiado de agente ante una posible salida del Etihad Stadium. (Fuente: DZ Foot)

FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Andy Diouf —centrocampista natural reconvertido a carrilero en Italia— ha surgido como objetivo del Chelsea; además, representantes del Barcelona y del Paris Saint-Germain quedaron impresionados con su reciente debut con Francia. (Fuente: El Nacional)

El Hull City se ha unido al Tottenham Hotspur en la puja por el delantero del Beşiktaş Oh Hyeon-gyu. (Fuente: Takvim vía Sport Witness)

El Aston Villa está dispuesto a pagar unos 20 millones de euros (22 millones de dólares) para fichar al delantero del Athletico Paranaense, Kevin Viveros. (Fuente: RTI Esporte)

Durante un viaje de ojeadores para observar al lateral derecho de la Roma, Wesley, representantes del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, Manchester United y el Tottenham quedaron cautivados por su suplente, Emanuele Lulli, de 19 años. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, el Aston Villa y el Newcastle United mantienen una pugna valorada en 60 millones de libras (79 millones de dólares) por el extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, muestra un interés creciente en fichar al delantero del Man Utd, Benjamin Šeško. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid está preparado para competir con el Galatasaray por el fichaje del centrocampista del Man Utd, Bruno Fernandes, a quien también siguen el AC Milan y la Juventus, dado que se acerca a los últimos seis meses de su contrato actual. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid está dispuesto a satisfacer las exigencias de la joven promesa de 16 años del Manchester United, JJ Gabriel, para adelantarse a la competencia de otros clubes europeos. (Fuente: Bernabéu Digital)

Si llega una oferta de 80 millones de euros (90 millones de dólares) del Bayern Múnich, el Barcelona consideraría vender al centrocampista Dani Olmo y sustituirlo por una alternativa más económica, tal vez João Félix, del Al Nassr. (Fuente: The Touchline)

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Existe división de opiniones en el Real Madrid sobre un posible fichaje del central del Stuttgart, Finn Jeltsch; algunos miembros del club consideran que se necesita un defensa con más experiencia. (Fuente: Jorge C. Picón)

El Fenerbahçe compite con la Juventus por el fichaje del centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, de cara al mercado de invierno. (Fuente: Fotomaç)

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