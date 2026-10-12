Rumores del mercado de fichajes: Haaland, seducido por Yamal; Sullivan, Declan Rice y más

En la Premier League, el Chelsea no está dispuesto a pagar los 70 millones de euros (78,3 millones de dólares) que el Mónaco exige por Lamine Camara. Mientras tanto, en LaLiga, Raúl Asencio será puesto en la lista de transferibles una vez que se recupere de su operación en 2027.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Erling Haaland anhela un traspaso "soñado" al Barcelona; Cataluña es su destino preferido para salir del Manchester City, atraído por la posibilidad de jugar junto a Lamine Yamal. El Barcelona espera cerrar la operación por una cifra muy inferior a su cláusula de rescisión de 175 millones de euros (196,1 millones de dólares). (Fuente: El Nacional)

Las dudas sobre el futuro de Leny Yoro han llevado al Manchester United a considerar ofertas por el internacional francés. (Fuente: Football Insider)

Alex Scott, objetivo del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Real Madrid, ha entrado ahora en la órbita del AC Milan. (Fuente: TuttoMercatoWeb)

El Manchester United se suma a la lista de clubes interesados ​​en el delantero del Atlético de Madrid Giuliano Simeone, quien también cuenta con el interés del Manchester City y del Tottenham Hotspur. (Fuente: TEAMtalk)

Las impresionantes actuaciones de Morgan Rogers podrían convencer al Chelsea de desprenderse de Jamie Gittens —quien ha tenido menos minutos— el próximo año. La Roma suena como posible destino. (Fuente: Football Transfers)

El Rangers tendrá que competir con varios clubes de la Premier League (aún no revelados) para hacerse con los servicios de la joven promesa del Arsenal, Max Dowman. (Fuente: Football Insider)

Además de un acuerdo inminente por Declan Rice, se espera que el Arsenal cierre también las renovaciones de Jurriën Timber y Martin Ødegaard. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea no está dispuesto a pagar los 70 millones de euros (78,3 millones de dólares) que el Mónaco exige por Lamine Camara. (Fuente: GOAL)

FBL-FRIENDLY-COM-SEN | CLEMENT MAHOUDEAU/GettyImages

El Newcastle United compite con el Arsenal por el fichaje del veloz delantero del RB Leipzig, Antonio Nusa. (Fuente: Football Insider)

El delantero del Rennes Esteban Lepaul ha sido fuertemente vinculado con un traspaso al Everton, en medio del interés también mostrado por el Aston Villa y el Leeds United. (Fuente: TEAMtalk)

Sin dejarse intimidar por su actual batalla legal con la Premier League, el Manchester City ha iniciado gestiones para fichar a la joven promesa estadounidense del Borussia Dortmund, Mathis Albert. (Fuente: GOAL)

El Everton también está interesado en fichar en enero al delantero centro del Bayer Leverkusen, Christian Kofane. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Ni el Aston Villa, ni el Liverpool, ni el Manchester United están dispuestos a pagar los 40 millones de euros (44,8 millones de dólares) que el Barcelona exige por Alejandro Balde. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona tiene a Cavan Sullivan, jugador que ha batido récords con la selección absoluta de Estados Unidos, en su lista de jóvenes objetivos. El fenómeno del Philadelphia Union ya tiene un preacuerdo para unirse al Manchester City, aunque este podría verse frustrado por el interés del Barça y las acusaciones de la Premier League que pesan sobre el club del Etihad. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid tiene un gran interés en Adam Wharton, del Crystal Palace, aunque sería necesario desembolsar más de 100 millones de euros (111,9 millones de dólares) para sacar al internacional inglés del sur de Londres. (Fuente: DefensaCentral)

El Bayern Múnich está dispuesto a ofrecer hasta 90 millones de euros (100,9 millones de dólares) por el mediapunta del Barcelona Dani Olmo, quien no está en venta por ningún precio. (Fuente: El Nacional)

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Raúl Asencio será puesto en la lista de transferibles una vez que se recupere de su operación en 2027. (Fuente: Fabrizio Romano)

Ante el interés de clubes como el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, el Barcelona ha fijado el precio de salida de Xavi Espart en 80 millones de euros (89,6 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

Si Pedro Porro quiere dejar el Tottenham para fichar por el Barcelona, ​​el club catalán deberá recaudar 50 millones de euros (56 millones de dólares) mediante ventas. (Fuente: El Nacional)

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