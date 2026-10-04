Rumores del mercado de fichajes: la sorprendente decisión de Mourinho sobre Vinicius Jr.; Álvarez, JJ Gabriel y más

En la Premier League, el Manchester United estaría interesado en contratar al centro delantero del Crystal Palace, mientras que, en LaLiga, José Mourinho buscaría recuperar el nivel futbolístico de Vinícius Jr., a través de una estrategia que podría no gustarle al brasileño.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está dispuesto a emprender acciones legales si pierde al centrocampista de 15 años JJ Gabriel en favor de un club extranjero, ante el temor de recibir únicamente una pequeña indemnización por un jugador considerado ampliamente como una de las mayores promesas del mundo. (Fuente: The Sun)

El Tottenham Hotspur prepara una oferta de 130 millones de euros (146 millones de dólares) por el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez para el mes de enero; esperan convencer al internacional argentino prometiéndole una cláusula de rescisión que facilite un futuro traspaso al Barcelona. (Fuente: El Nacional)

Podría abandonar el Tottenham el lateral derecho Pedro Porro, quien desea regresar a España antes del inicio de la temporada 2027-28 y prioriza un fichaje por el Barcelona. (Fuente: Juan Jesus)

El Inter de Milán y la Juventus quieren fichar al central del Liverpool Giovanni Leoni para aumentar la presencia de jugadores italianos en sus plantillas, pero los *Reds* ya han descartado ceder al jugador de 19 años una vez que se recupere de su lesión. (Fuente: Ekrem Konur)

El Liverpool prepara una oferta por el central del Tottenham Micky van de Ven, pero los *Spurs* no tienen ningún interés en negociar la salida de un jugador que firmó un nuevo contrato este verano. (Fuente: Football Insider)

Visores del Manchester United siguen de cerca al centrocampista Youssouf Fofana durante su cesión al Sevilla desde el AC Milan. Es poco probable que el club español pueda permitirse un traspaso definitivo debido a la competencia de equipos de la Premier League. (Fuente: Ficherio)

En su búsqueda de un nuevo delantero, el Manchester United ha mostrado interés en el atacante del Brighton & Hove Albion Charalampos Kostoulas. El jugador de 19 años está valorado en más de 51 millones de libras (67,5 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

El delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, es otro objetivo del Manchester United, pero su fichaje solo se intentará en enero si los "Red Devils" logran dar salida primero a Joshua Zirkzee. (Fuente: Football Insider)

Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Lewis Storey/GettyImages

Tanto el Arsenal como el Chelsea se han unido al Manchester United en el interés por el delantero del Friburgo Igor Matanović, de 23 años. (Fuente: CaughtOffside)

Mientras tanto, el Arsenal prepara una oferta de 34 millones de libras (45 millones de dólares) por el extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa, con la esperanza de adelantarse a la competencia del Aston Villa, el Newcastle United y el Tottenham. (Fuente: fussball-news)

El delantero del Granada Owen Emeka, de 17 años, está en el punto de mira del Arsenal, el Everton y el Newcastle. (Fuente: Matteo Moretto)

La incertidumbre que rodea el futuro del Manchester City ha llevado a varios clubes rivales a intentar captar a las mayores promesas de la cantera de los "Citizens". (Fuente: BBC Sport)

LaLiga

El Real Madrid y el Liverpool siguen tras los pasos del extremo del Bayern Múnich Michael Olise, quien aún no ha decidido si quiere marcharse o firmar un nuevo contrato con el gigante alemán. No obstante, tiene claro que cualquier nuevo acuerdo debería incluir una cláusula de rescisión. (Fuente: SPORT BILD)

José Mourinho no está satisfecho con el rendimiento de Vinícius Júnior y se plantea dejarlo fuera del once titular del Real Madrid. Sin embargo, esto no forma parte de un plan para vender al brasileño; Mourinho espera que esta medida sirva de revulsivo para el extremo y le ayude a recuperar su mejor nivel. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona está dispuesto a ceder al lateral izquierdo Alejandro Balde en enero. El Manchester United ya mostró interés en verano, pero también se ha contactado con el Everton, el Fulham, el Liverpool y el Sunderland para que se sumen a la puja. (Fuente: TEAMtalk)

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

El extremo de la Juventus Kenan Yıldız sigue siendo un objetivo para el Real Madrid. Aunque la estrella turca está comprometida con su equipo actual, existe la conciencia de que la Juve deberá regresar a la élite europea si quiere retener a Yıldız a largo plazo. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Lamine Yamal ha instado al Barcelona a no intentar fichar a delanteros de renombre como Julián Álvarez o Erling Haaland, apostando en su lugar por el egipcio de 18 años Hamza Abdelkarim. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona tiene previsto cerrar la renovación de los contratos de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart en un futuro próximo. (Fuente: Fabrizio Romano)

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