Rumores del mercado de fichajes: las dos opciones de Haaland para su futuro; Benjamin Šeško, Micky van de Ven y más

En la Premier League, tanto el Liverpool como el Chelsea buscan fichar al imponente defensa central del Nottingham Forest, Murillo. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid sigue de cerca al delantero de la Juventus Kenan Yıldız.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Ante el enorme interés de media Europa, Erling Haaland ha reducido sus posibles destinos si sale del Manchester City a dos opciones: el Real Madrid o el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El interés de la Juventus y el Barcelona por Benjamin Šeško ha llevado al Manchester United a fijar un precio de venta de 75 millones de euros (84,4 millones de dólares), cifra que supondría una pérdida respecto a lo que los "Red Devils" pagaron hace poco más de un año. (Fuente: TuttoJuve)

El Manchester United está dispuesto a competir con el Liverpool por el fichaje de Micky van de Ven, aunque el Tottenham Hotspur se opone rotundamente a su venta. (Fuente: Fichajes)

Se considera mínima cualquier posibilidad de un traspaso de Van de Ven ya en enero, a pesar del interés de otros clubes de la Premier League. (Fuente: Football Insider)

Xabi Alonso ha dado luz verde para que el Chelsea presente una oferta de 120 millones de euros (135 millones de dólares) por la estrella del Barcelona, ​​Fermín López. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool ha señalado al lateral Michael Kayode como una incorporación defensiva prioritaria para el próximo año. No obstante, habrá competencia por parte de clubes como el Arsenal y el Tottenham. (Fuente: CaughtOffside)

El Chelsea está valorando intentar el fichaje de Jules Koundé, lateral derecho del Barcelona que ha perdido protagonismo, durante el mes de enero. (Fuente: El Desmarque)

Tanto el Liverpool como el Chelsea buscan fichar al imponente defensa central del Nottingham Forest, Murillo. (Fuente: Football Insider)

Fenerbahce SK v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off First Leg | Burak Kara/GettyImages

La Juventus sigue de cerca la situación de Mateo Kovačić ante la incertidumbre sobre su futuro en el Manchester City. (Fuente: Tuttosport)

No contenta con reforzar el centro del campo, la Juventus también vigila atentamente al defensa central Giovanni Leoni, del Liverpool, quien regresa tras una rotura del ligamento cruzado anterior. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Tottenham ha surgido como un inesperado pretendiente del central del Bayern de Múnich Kim Min-jae, quien ya no tiene asegurada la titularidad en el equipo bávaro. (Fuente: Football Insider)

Al parecer, el Athletic Club tiene dificultades para afrontar el elevado salario de Nico Williams y podría verse obligado a solucionar estos problemas económicos vendiendo al jugador, que está en el punto de mira de Manchester United, Liverpool y Arsenal. (Fuente: El Nacional)

El Crystal Palace ha puesto en el mercado este mes de enero a Jean-Philippe Mateta, objetivo de larga data del Manchester United. Se cree que el AC Milan y varios clubes de la Saudi Pro League también están interesados ​​en el internacional francés. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Alex Scott —el talentoso centrocampista inglés del Bournemouth que ya estaba en la agenda del Arsenal, el Chelsea y el Liverpool— ha pasado a ser considerado también un objetivo del Real Madrid. Se estima que haría falta una cifra superior a los 75 millones de libras (99,3 millones de dólares) para sacar al jugador de 23 años de la costa sur. (Fuente: TEAMtalk)

El defensa Jarell Quansah también ha surgido como una opción de interés para el Real Madrid. Los *Reds* incluyeron una cláusula de recompra de 70 millones de euros (78,8 millones de dólares) en el acuerdo que llevó al central al Bayer Leverkusen en 2025. (Fuente: BILD)

El Real Madrid sigue de cerca al delantero de la Juventus Kenan Yıldız, aunque el fichaje del extremo turco superaría los 100 millones de euros (112,6 millones de dólares). Arsenal y Bayern de Múnich también estudian la posibilidad de acometer esta operación. (Fuente: Fichajes)

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27 | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Sorprendentemente, se ha vinculado al Atlético de Madrid con el interés por Marc Bernal, la brillante promesa surgida de la cantera del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

Si el Barcelona desea fichar el próximo año al sustituto ideal para Jules Koundé, se espera que el Sporting CP exija 80 millones de euros (90,1 millones de dólares) por Iván Fresneda. (Fuente: Fichajes)

Roony Bardghji se encamina hacia una salida inmediata del Barcelona una vez que se recupere de su lesión. (Fuente: El Nacional)

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