Rumores del mercado de fichajes: lo que pide el Manchester United por Fernandes; Wirtz, Erling Haaland y más

En la Premier League, el Arsenal y el Aston Villa siguen de cerca al delantero del Fulham, Gonzalo García. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona podría perder a uno de sus activos debido a la falta de minutos dentro del terreno de juego.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Paris Saint-Germain está listo para unirse a la puja por el delantero del Manchester City, Erling Haaland, como sustituto de Ousmane Dembélé, quien se espera que se marche a Arabia Saudí. (Fuente: El Nacional)

El Manchester United estaría dispuesto a considerar la venta del centrocampista Bruno Fernandes por una cifra cercana a los 57 millones de dólares. (Fuente: Mark Brus)

El lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde, podría llegar al Manchester United debido a la falta de minutos de juego. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal y el Aston Villa siguen de cerca al delantero del Fulham, Gonzalo García, pero tendrán que esperar al verano para intentar cerrar un posible fichaje. (Fuente: 4-4-2)

Tanto el Chelsea como el Manchester United siguen de cerca al central del Benfica, Tomás Araújo, quien también es pretendido por el Brighton & Hove Albion, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur. (Fuente: TEAMtalk)

Florian Wirtz no se siente cómodo en el vestuario del Liverpool, rodeado de varias personalidades fuertes, y podría abandonar el club al final de la temporada. El Arsenal, el Chelsea y el Manchester City podrían perfilarse como posibles destinos. (Fuente: SPORT BILD)

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3 | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

El Liverpool tendrá que pagar hasta 53 millones de dólares para fichar al centrocampista de Tijuana y figura emergente de México, Gilberto Mora, de 17 años. (Fuente: Football Insider)

La Juventus se ha unido a la carrera por fichar al central del Liverpool, Virgil van Dijk. También siguen al delantero del Sunderland, Brian Brobbey, mientras que la Juve ya ha decidido no buscar un traspaso definitivo por Nick Woltemade, cedido por el Newcastle. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Tottenham quiere fichar al delantero del Beşiktaş, Oh Hyeon-gyu; su compañero de selección y leyenda del club, Son Heung-min, está intentando animar al jugador de 25 años a realizar el traspaso. (Fuente: Turkish-Football)

LaLiga

João Félix quiere abandonar el Al Nassr y regresar al Barcelona; los representantes del jugador ya se han puesto en contacto con el club azulgrana. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid está dispuesto a presentar una oferta de 200 millones de euros (227 millones de dólares) para fichar al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise. El club alemán asume cada vez más la posibilidad de perderlo en un futuro próximo. (Fuente: El Nacional)

Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Los agentes de Erling Haaland ya han comunicado al Barcelona el coste estimado de un futuro traspaso; el presidente Joan Laporta espera convertir al delantero del Manchester City en su fichaje estrella para celebrar la finalización de las obras del Camp Nou en 2027 o 2028. (Fuente: Juan Jesus)

Ante la reticencia del Liverpool a ofrecer un nuevo contrato al centrocampista Alexis Mac Allister, el Real Madrid planea intentar su fichaje a coste cero al finalizar la temporada. (Fuente: Bernabéu Digital)

Endrick se muestra cada vez más abierto a salir cedido del Real Madrid; la Roma espera imponerse al AC Milan en la pugna por hacerse con los servicios del delantero de 20 años. (Fuente: AS)

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