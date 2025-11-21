Sadio Mané revela por qué rechazó el traspaso al Manchester United antes de fichar por el Liverpool

Sadio Mané explicó su decisión de rechazar una oferta del Manchester United, un año antes de fichar finalmente por el Liverpool.

Mané llegó al fútbol inglés como una joven promesa poco conocida procedente del Red Bull Salzburg, fichando por el Southampton en las últimas horas del mercado de fichajes de verano de 2014.

El extremo senegalés impresionó con 10 goles en 30 partidos de la Premier League, contribuyendo a que el Southampton ascendiera al séptimo puesto de la tabla, su mejor clasificación en 25 años. Sin embargo, el Manchester United fue objeto de burlas cuando, en 2015, comenzaron a surgir rumores de interés por Mané.

Esto ocurrió justo cuando el United perdía la puja por Pedro, tres veces ganador de la Champions League, frente al Chelsea, y tanto la afición como la prensa criticaron el cambio de enfoque hacia Mané, un jugador joven aún sin mucha experiencia.

Mané se dio a conocer en Inglaterra en el Southampton | Naomi Baker/GettyImages

En retrospectiva, el fichaje de Mané podría haber sido sensacional. Tras repetir cifras similares con el Southampton en la temporada 2015-16, el Liverpool cerró un acuerdo de 36 millones de libras (47,1 millones de dólares) para llevarlo a Anfield. Mané ganó seis títulos con los Reds, incluyendo la Premier League y la Champions League. En 2022, fue elegido segundo mejor jugador del mundo en la votación del Balón de Oro de ese año.

Mané admitió que estaba muy interesado en fichar por el Manchester United, pero rechazó la oportunidad por temor a tener dificultades para jugar con regularidad en una plantilla que ya contaba con Ángel Di María, Memphis Depay, Wayne Rooney y Robin van Persie. Curiosamente, Di María y Van Persie se marcharon ese verano, mientras que Depay resultó ser un fracaso.

Van Gaal no hizo lo suficiente para convencer a Mané de que era la decisión correcta en ese momento de su carrera.

“Estaba hablando con Van Gaal en aquel entonces. Rooney estaba allí. Y Di María también… y Depay aún estaba allí. Al no conseguir ficharme, ficharon a Martial”, explicó Mané en un nuevo vídeo de Rio Ferdinand Presents en YouTube.

“Van Gaal me llamó y me dijo: ‘Mané, ¿cómo estás? ¿Qué haces?’ Me dijo: ‘Quiero que vengas al Manchester United’. Vale, ahora estoy hablando con mi agente.

“[Van Gaal dijo]: ‘Ya veremos qué es lo mejor, porque sé que eres un buen jugador y puedes ayudar al equipo, y también podemos ayudarte a ser mejor jugador’. Y entonces le dije: ‘Vale, mi pregunta es: tenéis a Depay, a Rooney, a Di María, a Van Persie… ¿dónde voy a jugar yo?’. Esa era mi pregunta, porque yo quiero jugar.

“Me dijo: ‘Conozco tu talento, eres bueno. Pero si entrenas bien y das una buena impresión, jugarás. Aunque tenemos otro jugador que también es bueno’. No me convenció su explicación. Pero en ese momento, yo no estaba preparado, la verdad. Era joven. Todavía necesitaba que alguien me ayudara más. Y uno o dos años más para llegar a ser lo que quería ser. Como todavía estaba en el Southampton, no era constante. Y entonces dijimos: ‘Vale, ya veremos’”.

Mané reveló que, por esas mismas fechas, se reunió con Mauricio Pochettino y el Tottenham Hotspur en las instalaciones de entrenamiento del club, sintiéndose "más convencido que con el proyecto del Manchester United". Finalmente, optó por quedarse un año más.

“Porque en el Manchester United había demasiados... el problema era que tenían demasiados jugadores de renombre”, explicó.

La lista de fichajes estelares de Louis van Gaal para el Manchester United

Cuatro años después de su destitución en 2016, días después de ganar la FA Cup y conseguir el primer gran título del club desde la retirada de Sir Alex Ferguson, Van Gaal concedió una extensa entrevista a FourFourTwo y enumeró a todos los jugadores que había querido fichar.

“Quería a Robert Lewandowski, pero al resultar difícil, intenté fichar a Gonzalo Higuaín. Antes de llegar, también hablé con la directiva sobre Neymar”, declaró el técnico neerlandés.

“Si estás en el United, tienes que pensar en grande; [Neymar] también era interesante para el club en términos de venta de camisetas, y yo quería tener extremos rápidos. Por esa razón, también intenté fichar a Sadio Mané y Riyad Mahrez”.

Louis van Gaal quería al Neymar de la era 2014 | Mike Ehrmann/GettyImages

Ampliando la lista a otras posiciones, Van Gaal añadió: “Thomas Müller también estaba en mi lista de deseos, y para el centro del campo quería a N’Golo Kanté. Incluso intenté fichar a James Milner, que ya era bastante mayor pero muy polivalente y con dotes de liderazgo. Para la defensa, quería a Sergio Ramos y Mats Hummels, porque la nuestra no era la más fuerte en la salida de balón desde atrás.

“Esos eran mis principales objetivos, pero no pudimos fichar a ninguno. No sé por qué, porque como entrenador no participé en ninguna negociación. Después de mi marcha, jugadores como Mahrez y Kanté acabaron en el Manchester City y el Chelsea, mientras que el United no pudo ficharlos. Me pareció muy extraño”.

