Salah le da la victoria al Liverpool en el último minuto y alcanza un récord insólito

Mohamed Salah sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol inglés. El delantero egipcio firmó en el minuto 95 el único gol del partido con el que el Liverpool superó al Burnley en Turf Moor (0-1), un tanto que no solo dio tres puntos vitales a los reds, sino que también le permitió alcanzar un hito histórico: convertirse en el cuarto máximo goleador de todos los tiempos en la Premier League.

Con esta nueva diana, Salah deja atrás a leyendas y se coloca en un podio de élite reservado a los artilleros más constantes de las últimas décadas. Su eficacia, regularidad y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo han convertido en un referente no solo para el Liverpool, sino también para el campeonato inglés en su conjunto.

El choque ante el Burnley estuvo lejos de ser sencillo. El conjunto de Arne Slot se encontró con un rival bien plantado, que consiguió frenar durante gran parte del encuentro las acometidas visitantes. El gol del egipcio, cuando el partido ya agonizaba, fue la llave para desatascar un duelo trabado, de esos que terminan marcando la diferencia en la lucha por el título.

La jornada también dejó la nota de la ausencia de Alexander Isak. El flamante fichaje aún no ha podido debutar con la camiseta del Liverpool, y el club ha decidido esperar para que llegue en plenitud física. Su estreno está previsto el próximo miércoles en la Champions League, donde los reds lo esperan como un refuerzo de lujo.