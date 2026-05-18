Salah recibe durísimas críticas en el Liverpool luego de sus declaraciones contra Slot

El final del ciclo de Mohamed Salah en el Liverpool sumó un nuevo capítulo polémico luego de que el egipcio utilizara sus redes sociales para cuestionar públicamente el estilo de juego implementado por el técnico Arne Slot.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Lejos de encontrar respaldo en sus declaraciones, sus palabras generaron fuertes críticas de históricos referentes de la Premier League en su contra.

🚨🔥 Mo Salah statement.



“I have witnessed this club go from doubters to believers, and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that”.



“Us crumbling to yet another defeat this… pic.twitter.com/vCCeLvFpSk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Con una temporada deportiva lejos de cumplir las expectativas y un equipo que mostró irregularidad, problemas defensivos y un cierre de campeonato lleno de dudas, y aunque parte de la hinchada entendió el malestar del atacante por el rumbo futbolístico del equipo, otros consideran que eligió el peor momento para hacerlo.

Rooney apuntó contra Salah

Uno de los más críticos fue Wayne Rooney, que aseguró que, si estuviera en el lugar de Slot, ni siquiera convocaría al egipcio para el último partido de la temporada. Rooney recordó su propia experiencia con Alex Ferguson en 2013, cuando quedó fuera del plantel tras un conflicto interno durante la despedida del legendario DT.

Además, el histórico delantero del United cuestionó el rendimiento de Salah y señaló que ya no tiene las condiciones físicas necesarias para sostener la intensidad que exigía el sistemia de Klopp; además, consideró que sus declaraciones fueron "egoístas" y dejaron expuesto tanto al entrenador como a varios compañeros que seguirán en el club.

Neville habló de una “granada” en el vestuario

Gary Neville también apuntó contra el delantero y comparó la situación con alguien que "lanza una granada antes de irse", en referencia al impacto que podrían tener las palabras de Salah dentro del vestuario.

De igual manera, Neville descartó que el Liverpool tome la decisión de marginarlo del último encuentro, ya que entiende que merece una despedida acorde a todo lo que le dio a la institución.

Aston Villa v Liverpool - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Aún así, el debate no quedó únicamente en las declaraciones de Salah y el apoyo inmiscuido de algunos futbolistas del plantel, quienes reaccionaron positivamente a la publicación del egipcio en redes sociales, también generó repercusión.

Para Rooney y Neville, ese detalle podría reflejar divisiones internas en un grupo que terminó la temporada mucho más golpeado de lo esperado.

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