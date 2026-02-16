Salah y Van Dijk no tienen su futuro asegurado en el Liverpool

Virgil van Dijk no dudó en expresar su deseo de que Mohamed Salah continúe en el Liverpool la próxima temporada. Tras la victoria 3-0 sobre el Brighton, el defensor neerlandés destacó la amistad que mantiene con el delantero egipcio y la importancia de su presencia en el equipo.

“[Mo] es como yo, le queda un año de contrato y veremos qué pasa. Siempre quiero que se quede, hemos pasado muchos momentos importantes juntos y sigue siendo clave para Liverpool”, declaró Van Dijk. El central añadió que muchos aspectos del trabajo diario no son visibles para el público, pero que son esenciales para mantener el éxito del equipo.

Virgil Van Dijk y Mohamed Salah, Liverpool v Sunderland - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

¿Qué pasa si Salah se va?

El futuro de Salah ha estado envuelto en dudas desde su conflicto público con el entrenador Arne Slot en diciembre, cuando fue relegado al banco y se habló de un posible traspaso en enero. Aunque resolvió sus diferencias y ha jugado todos los partidos desde su regreso de la Copa Africana de Naciones, la posibilidad de su salida sigue presente.

El Liverpool ya ha mostrado que puede competir sin él: en los 10 partidos de Premier League que Salah no inició entre noviembre y enero, el equipo sólo ganó cuatro. Sin embargo, la falta de un reemplazo consolidado en la banda derecha hace que su salida sea un desafío para Slot, quien ha probado alternativas como Dominik Szoboszlai y considera imprescindible mantener la jerarquía de su plantilla.

Van Dijk también se acerca a un hito: cumple 35 años este verano y sigue siendo indispensable, con 37 de 39 partidos disputados y 3.330 minutos acumulados esta temporada. Slot lo describe como “vital” para el equipo, y su eventual reemplazo será un proceso delicado, sobre todo si Ibrahima Konaté se marcha.

Virgil van Dijk becomes Liverpool's highest-scoring defender in the Premier League after his 23rd goal 🔝 pic.twitter.com/FKFZpjeQSA — B/R Football (@brfootball) February 11, 2026

El Liverpool ya dio pasos para asegurar su futuro defensivo: Giovanni Leoni fue fichado el año pasado, aunque una lesión de ligamento cruzado frenó su desarrollo, y Jérémy Jacquet llegó en enero para aprender al lado de Van Dijk la próxima temporada.

Con estos movimientos, los Reds buscan no depender de sus figuras históricas, pero la experiencia y liderazgo de Van Dijk y Salah seguirán siendo determinantes para cualquier plan del club.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL LIVERPOOL