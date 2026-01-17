Saltan las alarmas en Barcelona: Raphinha es duda para el partido de mañana por molestias

El FC Barcelona afronta el duelo de mañana ante la Real Sociedad con una incógnita importante en su once inicial: Raphinha. El extremo brasileño, una de las piezas más determinantes del equipo en el tramo reciente de la temporada, es duda tras arrastrar molestias físicas que podrían dejarle fuera de una cita exigente en el calendario azulgrana.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Hansi Flick fue claro, pero prudente. “Raphinha tiene dolores por una patada y ha estado entrenando en el gimnasio. No tenemos nada decidido sobre si jugará el partido de mañana. Todo se decidirá a lo largo del lunes”, explicó el técnico alemán, dejando abierta la puerta tanto a su presencia como a una posible baja de última hora. Un mensaje que refleja la cautela del cuerpo técnico ante un futbolista que acumula muchos minutos y cuya importancia va más allá de lo puramente ofensivo.

La posible ausencia de Raphinha supondría un contratiempo notable para el Barça. El brasileño no solo aporta desborde, velocidad y gol, sino también un compromiso defensivo que Flick valora especialmente. Su intensidad en la presión alta y su capacidad para estirar al equipo han sido claves para dotar de equilibrio al sistema del técnico alemán, especialmente ante rivales que buscan salir jugando desde atrás, como la Real Sociedad.

En caso de no llegar a tiempo, el Barça cuenta con alternativas, aunque ninguna replica exactamente el perfil del brasileño. La entrada de un extremo más asociativo o incluso una modificación táctica permitirían compensar su baja, pero obligarían al equipo a adaptarse sobre la marcha ante un rival incómodo, bien trabajado y que siempre exige máxima concentración.

Así, la decisión final se tomará en las próximas horas, en función de la evolución de las molestias y de las sensaciones del propio jugador. En el Barça no quieren correr riesgos innecesarios, conscientes de que la temporada es larga y que Raphinha seguirá siendo una pieza clave en los planes de Flick. Mientras tanto, la incógnita permanece.