San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano y enciende una alarma rumbo al Mundial

El conflicto entre Hirving Lozano y San Diego FC escaló a un punto de no retorno. El cuerpo técnico del club dejó claro que el extremo mexicano no entra en los planes deportivos para la próxima etapa, una postura firme que sacude su presente profesional y amenaza con tener consecuencias directas en su futuro internacional.

El entrenador Micky Varas fue contundente al explicar la postura institucional respecto al futbolista. “Hirving no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y sus representantes y eso no cambiará”, afirmó el estratega, marcando una línea definitiva tras semanas de tensión interna.

Varas detalló que la decisión no responde a un capricho individual ni a una evaluación aislada. “El club, y eso aplica desde el propietario hasta el final, decidimos que era lo mejor para Hirving y para el proyecto que él ya no fuera parte de nuestros planes”, explicó, subrayando que la determinación fue consensuada en todos los niveles.

El mensaje del técnico va más allá del día a día en la MLS. San Diego entiende el peso que Lozano tiene en la selección mexicana y no esquivó el tema del Mundial. “Nos gustaría verlo jugar en la Copa del Mundo, pero en última instancia dependerá de Hirving y de lo que haga”, sentenció Varas, dejando claro el riesgo deportivo.

La advertencia es directa: sin minutos competitivos, el boleto mundialista está seriamente comprometido. El cuerpo técnico confirmó que, mientras la situación no cambie, Lozano no será considerado para jugar. La falta de actividad prolongada, en un año clave, puede costarle caro en la evaluación del Tri.

San Diego FC v Minnesota United - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Orlando Ramirez/GettyImages

Detrás de esta ruptura hay un episodio de indisciplina ocurrido sobre el cierre de la temporada 2025. De acuerdo con el club, el atacante mexicano tuvo un conflicto directo con el entrenador, una acción que rompió la relación interna y aceleró una decisión que ya venía gestándose.

Para Hirving Lozano, el escenario es crítico. San Diego no contempla reintegrarlo, no habrá marcha atrás y el tiempo corre. El extremo deberá encontrar una salida inmediata si pretende sostener ritmo, visibilidad y opciones reales de cara al máximo torneo internacional.

El caso Lozano deja una lección clara en la MLS y en el entorno del futbol mexicano: la disciplina y la relación con el cuerpo técnico pesan tanto como el talento. San Diego cerró filas y el balón ahora está del lado del jugador, obligado a reaccionar si no quiere ver apagarse su camino mundialista.