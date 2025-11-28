San Diego vs Vancouver: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El San Diego FC se mantiene en los playoffs de la Major League Soccer y ahora enfrentará al Vancouver Whitecaps en la final de conferencia.
Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la semifinal de conferencia oeste frente a Minnesota United FC y Los Angeles FC, respectivamente
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el San Diego vs Vancouver?
Ciudad: San Diego
Fecha: sábado 29 de noviembre
Horario: 21:00 horas (EE.UU.), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
Estadio: Snapdragon Stadium
¿Cómo se podrá ver el San Diego vs Vancouver en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FS1 y FOX
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de San Diego
Rival
Resultado
Competición
Minnesota
1-0 V
MLS
Portland
4-0 V
MLS
Portland
2-2 E
MLS
Portland
2-1 V
MLS
Portland
0-4 V
MLS
Últimos cinco partidos de Vancouver
Rival
Resultado
Competición
LAFC
2-2 E
MLS
Dallas
1-1 E
MLS
Dallas
3-0 V
MLS
Dallas
2-1 D
MLS
Orlando
1-2 V
MLS
Últimas noticias del San Diego
El conjunto de California está haciendo historia en su temporada de debut en la MLS, tuvieron una extraordinaria temporada regular y ahora ha llegado a la primera final de su historia. En las próximas dos semanas podrían conquistar dos trofeos en solo un año.
Últimas noticias del Vancouver
Sufriendo, pero el cuadro canadiense logró eliminar al poderoso LAFC desde la tanda de penaltis, pero para su mala fortuna perdieron a un elemento titular para la final de conferencia. Se trata de Tristan Blackmon quien no podrá estar en el juego ante San Diego por su doble amarilla.
Posibles alineaciones
San Diego
Portero: Pablo Sisniega.
Defensas: Ian Pilcher, Christopher McVey, Manu Duah, Luca Bombino.
Centrocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy.
Delanteros: Anders Dreyer, Corey Baird, Amahl Pellegrino.
Vancouver
Portero: Yohei Takaoka
Defensas: Édier Ocampo, Belal Halbouni, Ralph Priso, Mathías Laborda.
Centrocampistas: Andrés Cubas, Sebastian Berhalter; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed.
Delanteros: Brian White.
Pronóstico SI
El partido será muy cerrado, de hecho es posible un empate, pero en esta ocasión nos arriesgamos y vamos por la sorpresa de San Diego quien aprovecharía su ventaja de local y ganaría su primer título oficial y llegaría a su primera final de la MLS Cup en la primera temporada de su historia, algo simplemente extraordinario.
San Diego 2-1 Vancouver Whitecaps
MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.