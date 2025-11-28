San Diego vs Vancouver: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El San Diego FC se mantiene en los playoffs de la Major League Soccer y ahora enfrentará al Vancouver Whitecaps en la final de conferencia.

Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la semifinal de conferencia oeste frente a Minnesota United FC y Los Angeles FC, respectivamente

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el San Diego vs Vancouver?

Ciudad: San Diego

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 21:00 horas (EE.UU.), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Estadio: Snapdragon Stadium

¿Cómo se podrá ver el San Diego vs Vancouver en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de San Diego

Rival Resultado Competición Minnesota 1-0 V MLS Portland 4-0 V MLS Portland 2-2 E MLS Portland 2-1 V MLS Portland 0-4 V MLS

Últimos cinco partidos de Vancouver

Rival Resultado Competición LAFC 2-2 E MLS Dallas 1-1 E MLS Dallas 3-0 V MLS Dallas 2-1 D MLS Orlando 1-2 V MLS

Últimas noticias del San Diego

WE ARE SAN DIEGO FOOTBALL CLUB pic.twitter.com/tAZjaGFBHT — San Diego FC (@sandiegofc) November 25, 2025

El conjunto de California está haciendo historia en su temporada de debut en la MLS, tuvieron una extraordinaria temporada regular y ahora ha llegado a la primera final de su historia. En las próximas dos semanas podrían conquistar dos trofeos en solo un año.

Últimas noticias del Vancouver

MATCH REPORT Presented by @TELUS | What. A. Night. 🤯 Sabbi struck, Laborda doubled it, and the ’Caps survived a wild LAFC comeback before Laborda buried the winning penalty to send Vancouver to their first-ever Western Conference Final. ✍️



📰 https://t.co/qbo3jvZAyy#VWFC |… pic.twitter.com/1UOQXRkUSW — X - Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) November 23, 2025

Sufriendo, pero el cuadro canadiense logró eliminar al poderoso LAFC desde la tanda de penaltis, pero para su mala fortuna perdieron a un elemento titular para la final de conferencia. Se trata de Tristan Blackmon quien no podrá estar en el juego ante San Diego por su doble amarilla.

Posibles alineaciones

San Diego

Portero: Pablo Sisniega.

Defensas: Ian Pilcher, Christopher McVey, Manu Duah, Luca Bombino.

Centrocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy.

Delanteros: Anders Dreyer, Corey Baird, Amahl Pellegrino.

Vancouver

Portero: Yohei Takaoka

Defensas: Édier Ocampo, Belal Halbouni, Ralph Priso, Mathías Laborda.

Centrocampistas: Andrés Cubas, Sebastian Berhalter; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed.

Delanteros: Brian White.

Pronóstico SI

El partido será muy cerrado, de hecho es posible un empate, pero en esta ocasión nos arriesgamos y vamos por la sorpresa de San Diego quien aprovecharía su ventaja de local y ganaría su primer título oficial y llegaría a su primera final de la MLS Cup en la primera temporada de su historia, algo simplemente extraordinario.

San Diego 2-1 Vancouver Whitecaps

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS