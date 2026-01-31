San Luis vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones
Tras el descanso que sufrió el balompié azteca para los encuentros amistosos de la selección mexicana, el Atlético San Luis recibirá a las Chivas de Guadalajara este sábado 31 de enero en el Estadio Libertad Financiera en búsqueda de hacer valer su localía y sacarle tres puntos al actual superlíder del Clausura 2026 de la Liga MX.
Es bien sabido que visitar territorio purépecha no es nada sencillo para los tapatíos, pero esta campaña todo podría ser diferente a lo que se vivió en su última visita en donde cayeron tres por uno y es que los sanluisinos ya tuvieron actividad este certamen en casa y cayeron dos por uno contra los Tigres de la UANL.
Por su parte, el Rebaño Sagrado ha logrado sacar tres de cinco victorias en sus últimos cinco duelos contra el San Luis y además en este Clausura ya salió de casa para jugar en el Estadio Olímpico Benito Juárez en donde derrotó un gol por cero a los Bravos de Juárez.
¿A qué hora se juega el San Luis vs Chivas?
- Ciudad: San Luis Potosí
- Estadio: Libertad Financiera
- Fecha: sábado 31 de enero
- Hora: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP
- Arbitro: Yonatan Peinado
Historial de enfrentamientos directos entre el San Luis vs Chivas (últimos cinco partidos)
- San Luis: 2
- Empate: 0
- Chivas: 3
- Último partido entre ambos: 26/07/25 - Chivas 4-3 San Luis - Liga MX
Últimos 5 partidos
San Luis
Chivas
San Luis 1-0 León
Chivas 2-1 Querétaro
Tijuana 1-1 San Luis
Juárez 0-1 Chivas
América 0-2 San Luis
Chivas 2-0 Pachuca
San Luis 1-2 Tigres
Leones Negros 0-1 Chivas
Tigres 3-1 San Luis
Chivas 1-1 (3-5 p) Atlas
¿Cómo ver el San Luis vs Chivas por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
ESPN y Disney+ Premium
México
ESPN, Vix+ y Disney+
España
Sin transmisión por TV y fuboTV
Últimas noticias de San Luis
Los cambios en la órbita del San Luis están llegando a todos niveles, primero se anunció el cambio del nombre del estadio, que pasará de llamarse Alfonso Lastras a Libertad Financiera, esto después de un acuerdo comercial entre la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) y el club de futbol.
Pero esto no es todo, ya que además de esto se ha realizado una incorporación ya que a partir de la Jornada 4 en el duelo frente a Chivas, los juegos como local del conjunto purépecha podrán ser vistos a través de las pantallas de Vix, sumado a que también podrán ser disfrutados en ESPN y en la señal de Disney+ mediante una suscripción.
Posible alineación de San Luis (5-3-2): Andrés Sánchez; Román Torres, Robson Bambu, Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Juan Sanabria; Miguel García, Óscar Macías, Sebastien Lamonge; Joao Pedro, Anderson Duarte
Últimas noticias de Chivas
Gabriel Milito ha sido tajante con respecto al tema de los jugadores que no entran en sus planes, como es el caso de Erick Gutiérrez, quien todavía no define su futuro ya que no encuentra equipo para salir del Rebaño Sagrado y en las últimas horas ha comenzado a sonar fuerte el movimiento de Alan Pulido.
El atacante rojiblanco de 34 años no ve actividad desde el pasado 30 de noviembre cuando se enfrentaron al Cruz Azul en cuartos de final del Apertura 2025, pero todo apunta a que los Rayados del Monterrey podrían darle una oportunidad para este torneo y es que el tamaulipeco publicó en redes sociales una fotografía desde su hotel en suelo regio, lo cual alimentó aún más el rumor sobre dicho traspaso.
Posible alineación de Chivas (5-4-1): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Brian González; Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González
Pronóstico SI Fútbol
Debido a que ir a territorio sanluisino no es muy sencillo para el Guadalajara, pero a sabiendas de que atraviesa un buen momento futbolístico, se pronostica otro triunfo para el chiverío, pero en este caso por un marcador nada abultado, de suceder veríamos una victoria por la mínima pero con goles de ambos equipos.
San Luis 1-2 Chivas
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.