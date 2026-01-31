San Luis vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

Tras el descanso que sufrió el balompié azteca para los encuentros amistosos de la selección mexicana, el Atlético San Luis recibirá a las Chivas de Guadalajara este sábado 31 de enero en el Estadio Libertad Financiera en búsqueda de hacer valer su localía y sacarle tres puntos al actual superlíder del Clausura 2026 de la Liga MX.

Es bien sabido que visitar territorio purépecha no es nada sencillo para los tapatíos, pero esta campaña todo podría ser diferente a lo que se vivió en su última visita en donde cayeron tres por uno y es que los sanluisinos ya tuvieron actividad este certamen en casa y cayeron dos por uno contra los Tigres de la UANL.

Por su parte, el Rebaño Sagrado ha logrado sacar tres de cinco victorias en sus últimos cinco duelos contra el San Luis y además en este Clausura ya salió de casa para jugar en el Estadio Olímpico Benito Juárez en donde derrotó un gol por cero a los Bravos de Juárez.

¿A qué hora se juega el San Luis vs Chivas?

Ciudad : San Luis Potosí

: San Luis Potosí Estadio : Libertad Financiera

: Libertad Financiera Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP

: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP Arbitro: Yonatan Peinado

Historial de enfrentamientos directos entre el San Luis vs Chivas (últimos cinco partidos)

San Luis : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Chivas: 3

Último partido entre ambos: 26/07/25 - Chivas 4-3 San Luis - Liga MX

Últimos 5 partidos

San Luis Chivas San Luis 1-0 León

24/01/2026 Chivas 2-1 Querétaro

17/01/2026 Tijuana 1-1 San Luis

17/01/2026 Juárez 0-1 Chivas

13/01/2026 América 0-2 San Luis

14/01/2026 Chivas 2-0 Pachuca

10/01/2026 San Luis 1-2 Tigres

11/01/2026 Leones Negros 0-1 Chivas

04/01/2026 Tigres 3-1 San Luis

08/11/2026 Chivas 1-1 (3-5 p) Atlas

03/01/2026

¿Cómo ver el San Luis vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN y Disney+ Premium México ESPN, Vix+ y Disney+ España Sin transmisión por TV y fuboTV

Últimas noticias de San Luis

Los cambios en la órbita del San Luis están llegando a todos niveles, primero se anunció el cambio del nombre del estadio, que pasará de llamarse Alfonso Lastras a Libertad Financiera, esto después de un acuerdo comercial entre la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) y el club de futbol.

Pero esto no es todo, ya que además de esto se ha realizado una incorporación ya que a partir de la Jornada 4 en el duelo frente a Chivas, los juegos como local del conjunto purépecha podrán ser vistos a través de las pantallas de Vix, sumado a que también podrán ser disfrutados en ESPN y en la señal de Disney+ mediante una suscripción.

FBL-MEX-TIJUANA-SAN LUIS | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

Posible alineación de San Luis (5-3-2): Andrés Sánchez; Román Torres, Robson Bambu, Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Juan Sanabria; Miguel García, Óscar Macías, Sebastien Lamonge; Joao Pedro, Anderson Duarte

Últimas noticias de Chivas

Gabriel Milito ha sido tajante con respecto al tema de los jugadores que no entran en sus planes, como es el caso de Erick Gutiérrez, quien todavía no define su futuro ya que no encuentra equipo para salir del Rebaño Sagrado y en las últimas horas ha comenzado a sonar fuerte el movimiento de Alan Pulido.

El atacante rojiblanco de 34 años no ve actividad desde el pasado 30 de noviembre cuando se enfrentaron al Cruz Azul en cuartos de final del Apertura 2025, pero todo apunta a que los Rayados del Monterrey podrían darle una oportunidad para este torneo y es que el tamaulipeco publicó en redes sociales una fotografía desde su hotel en suelo regio, lo cual alimentó aún más el rumor sobre dicho traspaso.

Santos Laguna v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Posible alineación de Chivas (5-4-1): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Brian González; Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González

Pronóstico SI Fútbol

Debido a que ir a territorio sanluisino no es muy sencillo para el Guadalajara, pero a sabiendas de que atraviesa un buen momento futbolístico, se pronostica otro triunfo para el chiverío, pero en este caso por un marcador nada abultado, de suceder veríamos una victoria por la mínima pero con goles de ambos equipos.

San Luis 1-2 Chivas