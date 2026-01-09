San Luis vs Tigres: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tras algunas semanas, la Liga MX está de vuelta con el Clausura 2026, donde el Toluca buscará obtener el tricampeonato, pero el resto no se lo pondrá tan fácil, ya que varios conjuntos se armaron de gran forma para poder soñar con el título.

Cerramos el día con actividad en cancha y así seguir preparando el inicio del torneo. 💪 pic.twitter.com/vxtdNDbOCN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 4, 2026

Tigres, subcampeón del Apertura 2025, debutará en el certamen visitando al San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, el domingo 11 de enero. A pesar de ser su primer torneo como entrenador desde el inicio, el argentino Guido Pizarro se quedó a un paso de la gloria, esperando esta vez ahora sí poder condecorar todo con un título, tal como lo hiciera en su etapa como futbolista y capitán.



Con respecto a los Tuneros y pese a los altibajos que vivieron el semestre anterior, la directiva respaldó al español Guillermo Abascal, quien espera llevar a cabo una mejor actuación, pues en el A2025 ni siquiera pudo acceder a Play-In al quedar en el quinceavo peldaño de la clasificación.

Atlético de San Luis 4-0 @MinerosFc



En el último encuentro de preparación rumbo al #Clausura2026, nuestros potosinos consiguieron el triunfo con anotaciones de Benjamín Galdames, Leo Flores y doblete de João Pedro.



📝 https://t.co/DPhXaMhNFP#ConAlmaPotosina #PretemporadaADSL pic.twitter.com/06a4aqo5hS — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) January 4, 2026

En su último enfrentamiento, ocurrido el 8 de noviembre del 2025, Tigres se impuso 3-1, con doblete del mexicoamericano Marco Farfán y diana del argentino Ángel Correa, siendo el brasileño Joao Pedro quien descontó.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el San Luis vs Tigres?

Ciudad: San Luis Potosí, San Luis Potosí

Estadio: Alfonso Lastras

Fecha: domingo, 11 de enero

Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 19 h (México), 02:00 h (España)

¿Dónde se podrá ver el San Luis vs Tigres?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA ViX Premium México ESPN Disney+ España sin transmisión DAZN

Últimos cinco partidos del San Luis

Rival Resultado Competición Mineros de Zacatecas 4-0 G Pretemporada Tampico Madero 2-0 G Pretemporada Necaxa 2-0 P Pretemporada Mazatlán 3-2 G Pretemporada Tigres 3-1 P Liga MX

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competencia Toluca 2-1 P Final Vuelta, Liguilla Toluca 1-0 G Final Ida, Liguilla Cruz Azul 1-1 E Semifinal Ida, Liguilla Cruz Azul 1-1 E Semifinal Vuelta, Liguilla Xolos 5-0 G Cuartos Vuelta, Liguilla

Últimas noticias de San Luis

Para el nuevo semestre, los potosinos anunciaron las altas del defensa Benjamín Galindo Jr (Cancún FC), el extremo derecho uruguayo Anderson Duarte (Mazatlán), el delantero Leo Flores (Tigres) y el delantero Santiago Muñoz (Sporting Kansas City).



Con respecto a bajas, se fueron el delantero José ‘Tepa’ González, el defensa Gabriel Martínez, el arquero Carlos Rodas, el mediocentro brasileño Joao Lourenco y el pivote brasileño Rodrigo Dourado (América), quien sin duda será una de las ausencias más pesadas en el equipo debido a la importancia que tenía en el centro del campo.



Por último, se menciona que la directiva está buscando acomodo al mediocampista argentino Mateo Klimowicz y al mediocentro brasileño Yan Phillipe, quienes ya no entran en planes del equipo.

Últimas noticias de Tigres

Hasta ahora, los regios no han hecho oficial ninguna incorporación, aunque sí hay varios nombres que han sido asociados a la institución, como el lateral argentino Carlos Rotondi (Cruz Azul), el delantero uruguayo Miguel Merentiel (Boca Juniors) y el contención Denzell García (Juárez). Desde el pasado mes de diciembre la directiva dio a conocer que buscarían un centro delantero, un extremo izquierdo y un contención.



No obstante, la U de Nuevo León sí ha estado activa para anunciar bajas. Primero se formalizó la partida de Sebastián Córdova, después vino Javier Aquino, Eduardo Tercero, Bernardo Parra (Querétaro), Eugenio Pizzuto (Atlante) y el arquero Fernando Tapia (América).

🐓 | BERNARDO PARRA SERÁ JUGADOR DE GALLOS BLANCOS ⚫️🔵



🏟️ | El mediocentro de tan solo 20 años llegará proveniente de los Tigres… otra joven promesa que esperamos explote su fútbol en el #clubqueretaro



🐓 | ESTAMOS FORMANDO UN PROYECTO PARA EL PRESENTE Y FUTURO 🖤💙 pic.twitter.com/1upGzULBVR — Pa' Puro Gallo (@papurogallo) January 4, 2026

POSIBLES ALINEACIONES

San Luis (4-2-3-1)

Portero: Gibrán Lajud

Defensas: Aldo Cruz, Juanpe Ramírez, Robson Bambu, Román Torres

Mediocampistas: Sébastien Salles-Lamonge, Sebastián Pérez Bouquet, Benjamín Galdames

Delanteros: Miguel García, Juan Sanabria, Joao Pedro

Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfán, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Jesús Garza

Mediocampistas: Nando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Juan Brunetta

Delanteros: Ángel Correa, Diego Laínez, André-Pierre Gignac

Pronóstico SI

El San Luis no hizo muchos esfuerzos por reforzarse, ya que únicamente ha sumado dos piezas nuevas, pese a lo que ocurrió el pasado semestre, así que difícilmente se le podrá ver una mejora, a diferencia de los Tigres que se conocen de pies a cabeza y que saben bien a qué juegan. Aunque los Tuneros estarán en casa, es evidente que la U parte como gran favorita, ya que mantuvieron su mismo esquema sin desprenderse de piezas claves.

San Luis 0-1 Tigres