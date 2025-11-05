¿Sandrá Javier Aquino de Tigres en el mercado de invierno?

La directiva de Tigres de la UANL ha presentado una propuesta formal para extender por un año más el vínculo de Javier Aquino, cuyo contrato actual finaliza en diciembre de 2025. La intención del club es mantener al experimentado mediocampista oaxaqueño en el plantel, pese a que la política deportiva apunta hacia una renovación generacional.

Aquino, de 35 años, se ha consolidado como uno de los jugadores más emblemáticos del conjunto regiomontano durante la última década. Su liderazgo, regularidad y capacidad de adaptación han sido piezas fundamentales en la etapa más exitosa del club, razón por la cual la propuesta busca reconocer tanto su rendimiento como su papel dentro del vestidor.

🚨🐯 Tigres busca renovar a Javier Aquino



->Directiva le hizo una propuesta formal para renovarle por 1 año más

->Guido Pizarro aún le considera

->Aquino tomará tiempo para analizar y decidir



DETALLES.https://t.co/BUaBp4bAMA — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 5, 2025

El técnico Guido Pizarro tiene un papel clave en esta negociación. El argentino, recientemente nombrado entrenador del primer equipo, considera a Aquino un elemento de su total confianza. Fuentes cercanas al club revelan que Pizarro insiste en mantener al futbolista por su conocimiento del sistema, su influencia en los jóvenes y su capacidad para rendir en momentos decisivos.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

No obstante, la oferta de renovación no está exenta de debate interno. Tigres se encuentra en un proceso de rejuvenecimiento del plantel, con la intención de reducir la media de edad y apostar por nuevos talentos. Por ello, la continuidad de Aquino representaría una excepción dentro de esta nueva línea de planeación deportiva.

El propio jugador aún no ha tomado una decisión definitiva. De acuerdo con reportes de Fernando Esquivel, Aquino analiza la propuesta con calma, consciente de que podría ser su último contrato con los felinos. El mediocampista valora tanto el reconocimiento del club como la oportunidad de cerrar su carrera en un equipo donde ha ganado prácticamente todo.

Mientras tanto, la directiva espera una respuesta en las próximas semanas. En caso de aceptar, Aquino se mantendría en Tigres hasta diciembre de 2026, asegurando la continuidad de una figura que ha sido testigo y protagonista del éxito reciente de la institución.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX