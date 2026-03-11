Sandro Tonali está en el radar del Real Madrid

El mercado de pases de 2026 empieza a moverse en silencio y uno de los nombres que aparece en la agenda del Real Madrid es el del mediocampista italiano Sandro Tonali, actualmente figura del Newcastle United. Según reportes de la prensa británica, el club español evalúa seriamente la posibilidad de incorporarlo como una pieza clave para reforzar su mediocampo.

El futbolista de 25 años se consolidó como uno de los organizadores más fiables de la Premier League, lo que despertó el interés de varios gigantes europeos. En el caso del Madrid, su perfil encaja con la idea de sumar un volante con capacidad para manejar los tiempos del partido, buena lectura táctica y calidad en la distribución.

Un fichaje que podría superar los 100 millones

El principal obstáculo para cualquier club interesado es el valor que el Newcastle le pone a su mediocampista. La directiva de las “Urracas” lo considera una pieza fundamental del proyecto deportivo y solo escucharía ofertas que superen los 100 millones de libras.

Además, Tonali tiene contrato vigente hasta 2030, lo que le da al club inglés una posición de fuerza en cualquier negociación. En este contexto, el Arsenal FC y el Manchester United también aparecen como posibles competidores si finalmente el jugador sale al mercado.

Ante el creciente interés de varios clubes, el Newcastle adoptó una postura clara para evitar que las especulaciones afecten al jugador. El club redujo las apariciones de Tonali en compromisos con los medios y pidió cautela a su entorno al hablar de su futuro.

Desde la institución inglesa remarcan que el italiano es parte central del proyecto deportivo. Incluso el propio futbolista manifestó en varias ocasiones que se siente cómodo en St James’ Park y que aspira a asumir mayores responsabilidades dentro del plantel, con la posibilidad de integrar el grupo de capitanes en el futuro cercano.

En lo deportivo, Tonali está teniendo una campaña sólida. En la actual temporada de la Premier League suma 29 apariciones, 25 de ellas como titular, y aportó dos asistencias, consolidándose como uno de los motores del equipo.

El Newcastle, sin embargo, atraviesa un momento irregular en la tabla y se ubica en la mitad de la clasificación con 39 puntos en 29 partidos. La pelea por los puestos europeos será clave para sostener el proyecto deportivo y evitar que sus figuras sean tentadas por otros clubes.

Ojeadores del Madrid ya lo observaron

El interés del Real Madrid no es solo teórico. De acuerdo con distintos reportes, emisarios del club español estuvieron presentes en St James’ Park durante el partido de FA Cup en el que el Newcastle cayó 3-1 frente al Manchester City, dirigido por Pep Guardiola.

Aunque el seguimiento principal estaba centrado en analizar al City ante un posible cruce europeo, el rendimiento de Tonali también formó parte del informe técnico. Una señal de que el mediocampista italiano podría convertirse en uno de los nombres fuertes del próximo mercado de verano.

