¿Santiago Giménez al Porto? Del peor al mejor: ranking de mexicanos en los Dragones

Todo apunta a que Santiago Giménez no continuará en el Milan para la temporada 2026/2027. El delantero mexicano nunca encontró su lugar en el cuadro italiano y podría salir de la institución en este mercado de verano. De acuerdo con los reportes más recientes, el Porto estaría interesado en fichar al exjugador del Feyenoord y el Cruz Azul y el acuerdo pordía darse en las próximas horas.

A lo largo de su historia, los Dragones han tenido una buena experiencia con los futbolistas mexicanos. Algunos, como Héctor Herrera y 'Tecatito' Corona se convirtieron en figuras del conjunto de Oporto.

A continuación te presentamos a los mejores mexicanos que han estado en el Porto, del peor al mejor.

5. Jorge Sánchez

FC Porto v Vitoria Guimaraes - Liga Portugal Bwin | Diogo Cardoso/GettyImages

El lateral derecho tuvo un breve paso por el FC Porto después de su fallida aventura por el Ajax. En agosto de 2023, el canterano de Santos Laguna llegó a Portugal, en condición de préstamo, tras no poderse consolidar en Países Bajos. Disputó 23 partidos con los Dragones y dio un par de asistencias. Su rendimiento no fue lo suficientemente bueno para que la directiva blanquiazul deseara extender la cesión o buscara la compra de su carta.

4. Diego Reyes

Liverpool v FC Porto - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Diego Reyes llegó al Porto como una de las grandes joyas del futbol mexicano en julio de 2013. El central surgido de las fuerzas básicas del América, y ganador del oro olímpico en Londres 2012, prometía grandes cosas, pero no terminó por consolidarse en el futbol europeo. Estuvo dos temporadas en el club antes de que lo cedieran a la Real Sociedad a mediados de 2015. Un año después fue prestado al Espanyol, solo para regresar a los Dragones un año más tarde y finalmente salió de la institución en 2018, para marcharse libre al Fenerbahce. Jugó 47 partidos con el cuadro de Oporto, anotó tres goles y dio una asistencia.

3. Miguel Layún

FC Porto v Club Brugge KV - UEFA Champions League | Gualter Fatia/GettyImages

Miguel Layún tuvo un paso memorable por el cuadro portugués. El lateral mexicano llegó al equipo en agosto de 2015, tras su paso por el Watford. El futbolista veracruzano jugó un total de 80 partidos en el cuadro azul y blanco, anotó 11 goles y dio un total de 23 asistencias. Durante su estadía en el Porto, Layún levantó el título de la Primeira Liga en la temporada 2017/2018. Se marchó en enero de 2018 al Sevilla.

2. Héctor Herrera

FBL-EUR-C1-PORTO-ROMA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Héctor Herrera, sin duda alguna, es el futbolista mexicano que ha tenido mayor peso con el Porto. El talentoso mediocampista llegó a Portugal en julio de 2013, procedente del Pachuca, y estuvo en las filas de los Dragones por seis años. En este periplo, 'HH' ganó dos Supercopas de Portugal, una Primeira Liga y fue elegido como el mejor futbolista del equipo en 2015. Eventualmente se ganó la banda de capitán. Herrera disputó un total de 245 partidos con los Azuis e brancos, anotó 35 goles y dio un total de 35 asistencias. Es el sexto futbolista extranjero con más partidos en la historia del club.

1. 'Tecatito' Corona

Sporting Braga v FC Porto - Primeira Liga | NurPhoto/GettyImages

Jesús Manuel Corona es recordado como uno de los futbolistas mexicanos más verticales y talentosos en la historia. El extremo se caracterizó por su velocidad, su gran capacidad de regate, manejo de ambos pies, enorme técnica individual y futbol vistoso. Fichó con los Dragones en agosto de 2015, procedente del FC Twente. Disputó un total de 287 partidos, anotó 31 goles, dio 69 asistencias; ganó tres títulos de liga, dos Supercopas de Portugal, una Copa de Portugal y fue nombrado el mejor futbolista de la Primeira Liga en 2020. Es el cuarto extranjero con más partidos disputados, solamente por detrás de Ljubinko Drulović, Helton Da Silva y Aloísio Pires.

Otros futbolistas mexicanos como Omar Govea, Raúl Gudiño y Joao Maleck pertenecieron al FC Porto, pero ninguno de ellos consiguió jugar en el primer equipo de los Dragones.