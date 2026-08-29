Santiago Giménez busca cerrar su fichaje con el Porto a contrarreloj

El mercado de fichajes está a punto de llegar a su fin, pero todo parece indicar que todavía nos guarda algunas sorpresas. De acuerdo con los reportes más recientes, el seleccionado mexicano, Santiago Giménez, podría tener nuevo equipo en las próximas horas tras su gris paso por el AC Milan.

El reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano confirmó, a través de sus redes sociales, que el fichaje del atacante en cuestión ya estaría acordado. Las condiciones serían las siguientes: préstamo gratuito, 18 millones de euros más bonos como opción de compra que podría volverse obligatoria según el tiempo de juego y objetivos.

🚨⚪️🔵 BREAKING: FC Porto reach verbal agreement to sign Santi Giménez from AC Milan, here we go!



Free loan, €18m plus bonuses as buy option clause that could become mandatory based on playing time and objectives



Giménez will fly soon to Portugal to complete the move. 🐉🇲🇽 pic.twitter.com/UUTMHg3OWK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

El triste paso de Santiago Giménez por el Milan

El delantero de 25 años tuvo un paso con más pena que gloria por el Milan. Giménez llegó al cuadro rossonero en febrero de 2025, disputó 37 partidos, anotó siete goles y dio seis asistencias.

El paso de Giménez por el Milan se vio truncado por una seguidilla de lesiones en el tobillo que lo marginaron por casi medio año.

AC Milan Training Session in Milanello | Claudio Villa/GettyImages

En caso de que se concrete este fichaje, Santiago Giménez se convertiría en el sexto futbolista mexicano en jugar en el primer equipo de los Dragones, después de que lo hicieran Jorge Sánchez, Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús 'Tecatito' Corona.

Jorge Mendes, clavo para destrabar las negociaciones

El periodista Gianluc Di Marzio señaló este sábado 29 de agosto que ambas escuadras retomarían sus negociaciones, y que en la operación intervendría el agente Jorge Mendes.

Uscite @acmilan: parti al lavoro per riallacciare i contatti con il @FCPorto per Gimenez con l'aiuto di Mendes. Per Fofana interessi dalla Premier League. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2026

El Porto habría presentado una primera oferta por Giménez el pasado 18 de agosto, pero el conjunto italiano rechazó la propuesta al considerarla insuficiente.

El mercado de fichajes de la liga portuguesa cerrará el próximo 15 de septiembre, mientras que en Italia se cerrarán los registros este 1 de septiembre.

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