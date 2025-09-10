Santiago Giménez confirma haberse liberado de la tensión gracias a su gol en contra de Corea del Sur

Los meses recientes no han sido sencillos para Santiago Giménez. Luego de una Copa Oro con Selección Mexicana donde el aporte del delantero fue mínimo, el ex Feyenoord retornó a los trabajos con el Milán sabiendo que su futuro pendía de un hilo debido a la falta de gusto del cuerpo técnico por su perfil como '9'.

Pese a ello, Santiago acudió a la fecha FIFA con el Tri luego de definir su continuidad con el Milán. Está claro que hoy Giménez es el segundo delantero de México, sin embargo, al menos este parón aprovechó al máximo sus minutos marcando un gol de alto calibre ante Corea, mismo que es un respiro para el jugador.

En este partido en específico nunca nos rendimos. Tratamos de dar el máximo, al final no se pudo dar la victoria, pero logramos un empate de último minuto para toda la gente que nos estuvo apoyando. Santiago Giménez

Mexico v South Korea - International Friendly | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Confirma que el gol es un refuerzo clave para recuperar confianza en sí mismo que se ha visto afectada a lo largo .

Muy emocionado por el gol, pero más por ayudar al equipo. Me hacía falta sentir esa confianza de apoyar al equipo con un golecito. La gente se lo merecía, pagan la entrada, nos vienen a ver. Santiago Giménez

Cerró dando reconocimiento a las dos selecciones asiáticas a las que México enfrentó este parón de septiembre.

Son selecciones muy poderosas, contentos con la actuación. En 90 minutos podemos tener altas o bajas, pero si nos mantenemos como familia el resultado sale. Santiago Giménez

