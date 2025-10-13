Santiago Giménez da la cara luego del ridículo de la selección mexicana en contra de Colombia

La selección mexicana tuvo otra noche de terror el pasado sábado en Dallas. El Tri fue pasado por encima por su similar de Colombia. El marcador final fue de 0-4 para los de la CONMEBOL, un resultado que refleja que el equipo de Javier Aguirre no ha tenido el más mínimo progreso.

Luego de otra pésima exhibición por parte de los mexicanos, varios jugadores ofrecieron declaraciones tras el encuentro. Uno de los que dio la cara fue Santiago Giménez, quien pidió al grupo mantenerse unido y, sobretodo, ser autocríticos luego del pésimo trabajo que han realizado en el terreno de juego.

Dentro de todo lo malo, obviamente que nunca nos gusta perder y menos de esta, de esta forma, de esta manera. Creo que por ahí a nosotros nos tiene que ayudar a ser autocríticos primeramente al jugador individualmente y también en lo colectivo, creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero no deja de ser un partido de preparación, no deja de de formarnos este tipo de partidos y y de aprender. Creo que cuando tenemos enfrente una copa del mundo, siempre es bueno enfrentarnos a este tipo de selección. Santiago Giménez

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Giménez pidió prestar más atención a detalles mínimos del juego. Uno de ellos, la pelota parada, un eterno mal del Tri.

Los detalles son el balón parado, que nos hicieron gol a balón parado, el perder la pelota muy fácil cuando la recuperamos, eso también nos hace descansar con pelota, esos tipos de detalles que al final de cuentas cuentan mucho en los públicos. Santiago Giménez

Santiago concluyó destacando la competencia interna por el puesto de centro delantero de la selección mexicana.

La competencia interna nos hace crecer a todos, como jugadores, como personas, siempre con respeto y apoyando porque al final nosotros hacemos todo por nuestro país y el que le toque estar lo vamos a apoyar, la competencia interna es muy linda. Tenemos tan poco tiempo en selección que al final de cuentas la competencia termina siendo en los clubes y cuando vienes aquí tratar de demostrar al máximo y sacar el resultado por el país. Santiago Giménez

