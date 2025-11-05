Santiago Giménez es baja con el Milan hasta nuevo aviso por lesión

Durante varios meses, Santiago Giménez ha jugado con una lesión en el tobillo que no le ha permitido rendir a su máximo nivel. Este martes, el delantero mexicano confirmó que deberá parar hasta nuevo aviso para iniciar un proceso de recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas por tiempo indefinido.

En un mensaje difundido en redes sociales, el atacante reconoció que el dolor ha ido en aumento. “Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha”, escribió el jugador, añadiendo que llegó el momento de detenerse para sanar completamente.

El comunicado también reflejó su frustración por no haber podido contribuir como esperaba. “Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, agregó Giménez, mostrando el compromiso que lo ha caracterizado desde su llegada al club italiano.

Atalanta BC v AC Milan - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Su rendimiento en la temporada ha sido motivo de análisis. En la Serie A aún no registra goles, y en la Copa de Italia solo ha marcado una vez. Cifras muy por debajo de lo que se esperaba tras su fichaje, considerado uno de los más prometedores del invierno pasado. La lesión, según se sabe ahora, fue un factor clave en esta baja productividad.

El Milán, consciente de la situación, ha decidido respetar el proceso médico del futbolista. Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que su continuidad podría ser evaluada durante el mercado invernal, especialmente si el delantero no logra recuperarse a tiempo para el cierre del año.

Por ahora, Giménez se enfoca en su rehabilitación. “Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, concluyó en su comunicado. Mientras tanto, el Milán espera que su recuperación sea exitosa y que el atacante mexicano pueda volver a competir por un lugar en el once titular lo antes posible.

