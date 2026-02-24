Santiago Giménez está cada vez más cerca de volver tras casi cinco meses fuera

Santiago Giménez se encuentra en la recta final de su recuperación y su regreso a las canchas con el AC Milan luce cada vez más cercano. Luego de la operación de tobillo a la que fue sometido, el delantero mexicano encara la última fase de rehabilitación con optimismo.

De acuerdo con los tiempos médicos establecidos por el club, al atacante le restarían aproximadamente 20 días más de baja. El objetivo es que pueda reincorporarse a la dinámica competitiva a mediados de marzo, siempre y cuando la evolución física continúe dentro de los parámetros esperados.

La lesión dejó a Giménez fuera de actividad durante casi cinco meses, un periodo considerable que lo obligó a perder continuidad en una temporada clave. El proceso incluyó intervención quirúrgica, trabajo específico de fortalecimiento y una etapa progresiva de readaptación al ritmo futbolístico.

En el mejor de los escenarios, el delantero podría reaparecer en el último compromiso del Milan previo a la fecha FIFA. Esa posibilidad dependerá no solo del alta médica definitiva, sino también de la evaluación del cuerpo técnico respecto a su condición física y ritmo competitivo.

El club italiano ha sido cauteloso en cada etapa del proceso, consciente de la importancia que tiene Giménez dentro del proyecto deportivo. La prioridad ha sido evitar recaídas y garantizar que el regreso se produzca con plenas garantías físicas, más allá de la urgencia competitiva.

En caso de que su reincorporación se concrete en los plazos estimados, también se abriría la puerta para que sea considerado por la selección mexicana. Si existe acuerdo entre club y federación, el delantero sería elegible para los compromisos internacionales ante Portugal y Bélgica.

La decisión final sobre su convocatoria dependerá del diálogo entre ambas partes y del análisis del estado físico del jugador tras su retorno oficial. La carga de minutos y el contexto competitivo serán factores determinantes antes de asumir riesgos innecesarios.

Para Giménez, el regreso representa mucho más que volver a sumar minutos. Implica retomar protagonismo tras una ausencia prolongada y recuperar el nivel que lo llevó a consolidarse como referente ofensivo tanto en Europa como en la selección nacional.

A menos de un mes de su posible retorno, el panorama es alentador. Si los plazos se cumplen, Santiago Giménez podría reaparecer justo antes de la ventana internacional, cerrando así un capítulo complicado marcado por la lesión y preparando el terreno para un nuevo impulso en su carrera.

