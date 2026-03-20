Santiago Giménez listo para reactivarse con el Milán

La temporada en curso ha sido muy dura para Santiago Giménez. Tal vez la más compleja en casi 4 años que tiene el mexicano dentro del fútbol de Europa. Entre lesiones y bajas de nivel, el ex Feyenoord tiene sólo 11 partidos con el Milán, para un total de 768 minutos, con un aporte de un solo gol y una asistencia.

Actualmente el delantero está en medio de un reacondicionamiento físico para regresar a la actividad luego de su parón por lesión. Todo indica que su vuelta al campo está más cerca de lo esperado. El técnico del Milán, Massimiliano Allegri así lo ha confirmado en rueda de prensa.

Santiago Giménez regresa con el AC Milan: Allegri confirma su convocatoria ante Torino en Serie A https://t.co/UwmtPTdQQq — Vanguardia (@vanguardiamx) March 20, 2026

El entrenador de los 'Rossoneri' afirma que el 'Bebote' será elegible este mismo fin de semana para el cruce entre el Milán y el Torino. Salvo sorpresa, todo indica que el delantero de la selección mexicana partirá de inicio desde el banco y tendrá minutos en función de lo que se le requiera dentro del campo.

Su presencia en contra del Torino será la primera con el Milán en casi cinco meses. Giménez no tiene actividad desde el 28 de octubre del año pasado en el duelo de su equipo en contra del Atalanta. Santiago estuvo en cancha alrededor de 60 minutos y salió de cambio debido al daño en su tobillo.

Atalanta BC v AC Milan - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Desde entonces, Santiago ha estado en medio de diferentes procesos de recuperación. En un principio se apostó por un procedimiento conservador y fallido.

Casi un mes después, el jugador de la mano con el club optaron por pasar por quirófano. Lo anterior prolongó todavía más su inactividad.

Los siguientes dos meses son vitales para el futuro deportivo del jugador. Primero, la meta inmediata de llegar con el mejor ritmo posible al Mundial. Segundo, defender su puesto dentro del club, pues si la decisión tuviese que tomarse hoy, Santiago estaría en el mercado.