Santiago Giménez sueña con la cima del mundo vistiendo la camiseta de México

El presente y el futuro de Santiago Giménez se explican desde una ambición poco común. El delantero ha verbalizado un objetivo que pocos se atreven a decir en voz alta: ser campeón del mundo con México. No es una consigna vacía, sino una convicción que sostiene su carrera internacional.

En declaraciones recientes, Giménez dejó clara su mentalidad ganadora y su vínculo emocional con el país. “Haremos historia con México. Soy un gran soñador, quiero ser campeón del mundo. Lo veo. 130 millones somos fuertes”, expresó. El mensaje conecta con una narrativa de esperanza que el delantero busca contagiar al entorno tricolor.

“HAREMOS HISTORIA CON MÉXICO. Soy un gran soñador, quiero ser CAMPEÓN DEL MUNDO. Lo veo. 130 millones somos fuertes”.



Santiago Giménez, en ESPN. 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/hnGHmZKo60 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 22, 2026

La ambición de Giménez contrasta con un recorrido irregular en la selección mexicana. Su paso por el Tri no ha sido el deseado en términos de continuidad y protagonismo, entre lesiones, ajustes tácticos y cambios de entrenador. Aun así, el atacante nunca ha bajado los brazos ni ha puesto en duda su compromiso.

Incluso en los momentos más complejos, cuando su rol parecía diluirse, Giménez sostuvo una decisión que marcó su identidad internacional. En su momento, rechazó la posibilidad de representar a Argentina, apostando por México como proyecto deportivo y personal. Esa elección hoy refuerza su discurso y lo posiciona como símbolo de lealtad.

Actualmente, una lesión ha frenado su ritmo competitivo, pero no ha modificado su estatus dentro del proyecto mundialista. En los planes de cuerpo técnico y federación, el delantero tiene su lugar prácticamente firmado rumbo a la Copa del Mundo. La confianza se sostiene en su perfil, edad y margen de crecimiento.

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Desde el entorno del Tri se entiende que, más allá del presente inmediato, Giménez representa una pieza estratégica. Su capacidad goleadora, lectura del juego y personalidad en escenarios de alta presión lo colocan como un atacante diferencial. La lesión se gestiona con cautela, pero sin alarmas estructurales de cara al futuro.

El propio futbolista ha transmitido tranquilidad y enfoque total en la recuperación. Su mensaje no es de urgencia, sino de proceso. Para él, llegar al Mundial no es solo una convocatoria, sino hacerlo en condiciones óptimas para competir y aspirar a algo más que participar, coherente con su discurso de grandeza.

En un entorno donde el escepticismo suele dominar, Santiago Giménez se permite soñar en grande. Su historia con México todavía está en construcción, pero sus palabras y decisiones dibujan un camino claro. Para el delantero, el Mundial no es un techo, sino el escenario donde quiere escribir historia.