Santiago Giménez y una baja más larga de lo previsto

La lesión de Santiago Giménez encendió las alarmas en Europa y México. El delantero mexicano estará fuera de actividad entre tres y cuatro meses, un plazo mayor al contemplado inicialmente. La confirmación llegó desde el cuerpo técnico del AC Milan, que ya ajusta planes deportivos.

La voz oficial fue la de Massimiliano Allegri, quien reconoció públicamente el tiempo estimado de recuperación. El estratega explicó que la evolución médica marcó el camino, dejando atrás cualquier escenario optimista. La prioridad del club es que el atacante regrese sin riesgos y en plenitud competitiva.

Desde el entorno del jugador se manejaba una previsión distinta. La expectativa inicial apuntaba a una baja cercana a los dos meses, suficiente para reincorporarse antes del tramo decisivo de la temporada. Sin embargo, los estudios posteriores modificaron el diagnóstico y obligaron a extender los plazos de recuperación.

Esta ausencia prolongada no parte de cero. Giménez ya había estado fuera alrededor de dos meses tras un tratamiento conservador que no ofreció los resultados esperados. La recaída y el cambio de estrategia médica terminaron por alargar el proceso, acumulando un periodo significativo lejos de las canchas europeas.

En clave selección, el panorama no es alarmante por ahora. El lugar de Santiago Giménez rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se considera en riesgo inmediato. El calendario internacional permite margen para recuperar ritmo, siempre y cuando no existan nuevas complicaciones físicas.

Donde sí se asoman dudas es en su situación dentro del Milan. Una ausencia tan extensa abre interrogantes de cara al próximo verano, cuando el club evaluará rendimientos y necesidades ofensivas. La competencia interna y el mercado podrían alterar el estatus del mexicano si no logra regresar con impacto inmediato.

En San Siro valoran el potencial del delantero, pero el fútbol de élite no espera. La planificación deportiva contempla escenarios con y sin Giménez, y su continuidad dependerá en buena medida de cómo responda tras la recuperación. El margen de error se reduce en un entorno altamente exigente.

Para Santiago Giménez, el desafío es doble. Primero, superar una lesión compleja que ha interrumpido su progresión. Después, demostrar que puede volver a ser determinante en uno de los clubes más grandes de Europa. El reloj ya corre, y cada semana de recuperación será observada con lupa.

