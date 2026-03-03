Santos Laguna vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Con la conclusión de la Jornada 8, a la brevedad llega la Fecha 9 del Clausura 2026, de la Liga MX, pues habrá una nueva fecha doble. Cruz Azul le arrebató la cima de la tabla general a las Chivas gracias a una nueva victoria que lo llevó a tener 19 unidades, pero apenas le saca un punto al Toluca y al Rebaño Sagrado.

Después de pegarle 0-2 a Monterrey con anotaciones del argentino Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, a La Máquina Celeste le toca una vez más salir de visita porque se enfrentará a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona. Los Guerreros, ubicados en el fondo de la tabla general con apenas dos puntos, vienen de igualar 2-2 con Querétaro en el Estadio Corregidora gracias a los tantos del argentino Lucas Di Yorio y el ecuatoriano Carlos Gruezo, aunque se quedaron con nueve por las expulsiones de los dos anotadores.

¿A qué hora se juega el Santos Laguna vs Cruz Azul?

Ciudad: Torreón, Coahuila

Estadio: TSM Corona

Fecha: martes, 3 de marzo

Hora: 20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

Historial de enfrentamientos directos entre Santos Laguna y Cruz Azul

Santos Laguna: 1

Empate: 1

Cruz Azul: 3

Último partido entre ambos: 16/8/25 – Cruz Azul 3-2 Santos Laguna – Liga MX

Últimos 5 partidos

Santos Laguna Cruz Azul Querétaro 2-2 Santos Laguna 27/2/26 Monterrey 0-2 Cruz Azul 28/2/26 León 2-1 Santos Laguna 21/2/26 Cruz Azul 2-1 Chivas 21/2/26 Santos Laguna 1-2 Mazatlán 15/2/26 Cruz Azul 2-1 Tigres 15/2/26 Tigres 5-1 Santos Laguna 6/2/26 Cruz Azul 5-0 Vancouver FC 12/2/26 Pumas 4-0 Santos Laguna 30/1/26 Toluca 1-1 Cruz Azul 7/2/26

¿Cómo ver el Santos Laguna vs Cruz Azul por TV y Streaming Online?

País Canal de TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN app, ViX México ESPN, Disney+ Premium, ViX

Últimas noticias de Santos Laguna

Pese a no conseguir el primer triunfo del semestre, el técnico Omar Tapia resaltó la actitud de sus jugadores, que aún con dos expulsiones pudieron sacar un empate en territorio ajeno, asegurando que ha habido una evolución en la plantilla, mientras del arbitraje prefirió no hablar.



“Muy contento por lo que mostraron los jugadores, se mataron en el campo y al final con dos hombres menos, muestran que son unos verdaderos guerreros, soportaron para llevarnos un punto. Vemos una evolución bastante buena por momentos. Queremos mantenerla lo más que se pueda durante los partidos. Tenemos poco tiempo de trabajo pero los jugadores están poniendo toda su disposición para ir alcanzando esa idea de juego que pretendemos”, explicó.



“Del arbitraje no tengo nada que decir, lo respeto. De mis jugadores no lo tomaré como indisciplina, al contrario, les estamos pidiendo que compitan, que se maten, es parte del fútbol lo que pasó, pero muy orgulloso también de ellos”, finalizó.

Carlos Gruezo | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Santos Laguna (4-2-3-1): Carlos Acevedo; Emmanuel Echevarría, Bruno Amione, Kevin Balanta, José Abella; Aldo López, Javier Güemez, Ezequiel Bullaude; Kevin Palacios, Francisco Villalba, Lucas Vuoso.

Últimas noticias de Cruz Azul

A pesar de ser el nuevo líder del semestre, el timonel argentino Nicolás Larcamón se mostró crítico, aparte aceptó que esperaba un resultado más abultado contra Rayados. Sumado a ello, el estratega dejó un mensaje que ilusiona pero que deja claro que todavía hay mucho trabajo por delante.



“Es un sentir de mucho orgullo (el triunfo), de mucha representación de lo que pretendo del equipo. Hoy fue, creo, hasta inmerecido el resultado, creo que era un partido para ganarlo por un resultado más abultado, pero siempre con la claridad de que hasta incluso en los muy buenos momentos hay aspecto de mejora”, dijo.



“Hay margen de mejora, hay que atacarlo, hay que bañarse de humildad y no dejarse quizás perfumar por lo que puede ser una serie de resultados favorables porque cometeríamos el error de perder la chance de seguir haciendo ajustes y mejoras sobre lo positivo que se viene realizando”, añadió.



Ya en su cuenta de Instagram, el sudamericano publicó: “¡Otra gran noche, bien Azul! Otro paso muy firme hacia nuestros objetivos. A seguir laburando con la misma humildad y determinación que todavía resta mucho camino por delante EQUIPO. ¡Juntos, SIEMPRE NOSOTROS!”.

Nicolás Larcamón | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul (3-4-3): Andrés Gudiño; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, Jéremy Márquez, Omar Campos; José Paradela, Agustín Palavecino, Gabriel Fernández.

Pronóstico SI

Cruz Azul solamente ha perdido una vez en el torneo, así que una derrota no está presupuestada en su visita al TSM Corona, ya que Santos Laguna no ha podido ganar hasta ahora. Sin embargo, no por eso los Guerreros no marcarían, pues en sus últimos cuatro cotejos se han reflejado en la pizarra. La Máquina vencerá, pero no lo hará por mucha diferencia.

Santos Laguna 1-2 Cruz Azul

