Santos Laguna vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Se disputa la última jornada de la fase regular en un partido sin trascendencia en donde no se juegan nada más que el orgullo y la dignidad, Club Santos Laguna y el Club de Futbol Monterrey se baten en la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en donde ambos ya estpan eliminados.

A continuación, los dejamos con la información más importante para este compromiso que será el último y la despedida de ambos en este semestre hasta después de la Copa del Mundo 2026.

Pronóstico SI Fútbol

Siguiendo con la tendencia positiva de la Pandilla de cinco de cinco triunfos en sus últimos juegos disputados frente a los de la Comarca Lagunera, además, de que los de Torreón pasan por su peor crisis en los años recientes y son el peor equipo del torneo.

Vamos con el triunfo a domicilio de Rayados con todo y que también han tenido un semestre para el olvido, pero un poco menos peor dentro de lo que cabe.

Santos Laguna 0-1 Monterrey

¿A qué hora se juega el Santos Laguna vs Monterrey?

Ciudad : Torreón

: Torreón Estadio : Corona

: Corona Fecha : domingo 26 de marzo

: domingo 26 de marzo Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 02:00 ESP

El Estadio Corona será la sede del partido | Manuel Guadarrama/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Santos Laguna y Monterrey (últimos cinco partidos)

Santos Laguna: 0

0 Empate : 0

: 0 Monterrey: 5

Último partido entre ambos: 27/09/25 - Monterrey 1-0 Santos Laguna - Liga MX

Últimos 5 partidos

Santos Laguna Monterrey Atlético de San Luis 2-0 Santos Laguna 22/04/26 Monterrey 2-1 Puebla 21/04/26 Santos Laguna 0-1 Atlas 19/04(26 Monterrey 1-3 Pachuca 18/04/26 Pachuca 4-2 Santos Laguna 11/04/26 Atlas 0-0 Monterrey 11/04/26 Santos Laguna 1-1 América 04/04/26 Monterrey 1-2 Atlético de San Luis 04/04/26 Santos Laguna 2-1 Puebla 22/03/26 Monterrey 2-3 Chiivas 21/03/26

¿Cómo ver el Santos Laguna vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México ESPN2 Mexico y Disney+ Premium Mexico

Últimas noticias del Santos Laguna

⏱️90’ + 9’ | Termina el partido en San Luis Potosí. 🇳🇬 pic.twitter.com/ONnnvaMYKt — Club Santos (@ClubSantos) April 23, 2026

Ya sin opciones de nada, el conjunto de la Comarca Lagunera perdió 2-0 frente al cuadro potosino en la penúltima fecha y se quedarán como el peor equipo del campeonato.

Previo a la última jornada suman solamente nueve unidades de 48 posibles, uno de los peores certamenes de su historia y del campeonato mexicano en general.

Posible alineación de Santos Laguna (4-3-1-2): Carlos Acevedo; Kevin Picon, Kevin Balanta, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría; Aldo López, Salvador Mariscal, Javier Güémez; Fran Villalba; Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yordio.

Últimas noticias del Monterrey

90' ⏱️ | Monterrey 2-1 Puebla |



Termina el partido en la Casa Rayada.🏟️@CervezaTecate pic.twitter.com/i186H5ovRQ — Rayados (@Rayados) April 22, 2026

En su último juego en casa, la Pandilla se despidió con un triunfo frente a la Franja por 2-1 con anotaciones de Lucas Ocampos y Óliver Torres.

Desafortunadamente para ambos equipos, desde antes ya estaban eliminados y solamente juegan por mero trámite en las últimas dos fechas.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; Jose Rodríguez; Luca Orellan, Iker Fimbres, Sergio Canales, Allen Rojas; Uros Djurdjevic.