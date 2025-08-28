Santos Laguna vs Tigres UANL: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Jornada 7 de la Liga MX
El Club Tigres UANL visitará al Santos Laguna en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este fin de semana antes de la Fecha FIFA.
El conjunto regio quiere volver al triunfo tras dos partidos consecutivos sin ganar y ubicarse en sexto sitio de la clasificación. Mientras que, el cuadro lagunero necesita volver al triunfo, tras cuatro derrotas en el semestre liguero donde apenas tiene seis unidades.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para ambos clubes que buscan ganar terreno en zona de clasificación.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Santos Laguna vs Tigres UANL?
- Ciudad: Torreón
- Estadio: Corona
- Fecha: sábado 30 de agosto
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Santos Laguna vs Tigres UANL en TV y streaming online?
ViX, TUDN USA, Univision (Estados Unidos) ViX y Amazon Prime Video (México)
Últimos 5 partidos de Santos Laguna
Rival
Resultado
Competición
Juárez
2-1 D
Liga MX
Cruz Azul
3-2 D
Liga MX
Chivas
1-0 V
Liga MX
LA Galaxy
4-0 D
Leagues Cup
Seattle
2-1 D
Leagues Cup
Últimos 5 partidos de Tigres UANL
Rival
Resultado
Competición
Mazatlán
2-2 E
Liga MX
Inter Miami
2-1 D
Leagues Cup
América
1-3 D
Liga MX
Puebla
7-0 V
Liga MX
LAFC
1-2 D
Leagues Cup
Últimas noticias de Santos Laguna
Los guerreros volvieron a caer, ahora frente a los Bravos de Ciudad Juárez por 1-2 y con ello llegaron a cuatro derrotas en el certamen.
Últimas noticias de Tigres UANL
El cuadro felino dejó escapar el triunfo frente a los mazatlecos, tuvieron muchas oportunidades para remontar, pero por muchos errores apenas consiguieron el empate.
Posibles alineaciones de Santos Laguna vs Tigres UANL
Santos Laguna: Carlos Acevedo; Harold Ortega, Kevin Balanta, Bruno Amione; José Abella, Javier Güémez, Aldo López, Emmanuel Echeverría; Ramiro Sordo, Anthony Lozano y Fran Villalba.
Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera y Nicolás Ibáñez.
Pronóstico SI
Santos Laguna 1-2 Tigres UANL
