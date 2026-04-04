Santos vs América: previa, predicciones y alineaciones

Después de sostener un encuentro amistoso contra los Tigres en el parón de la Fecha FIFA, el Club América vuelve a las acciones en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX y lo hace enfrentando a Santos Laguna este 4 de abril en el Estadio Corona.

Los azulcremas no atraviesan su mejor momento y en las últimas semanas ha comenzado a sonar la salida de Santiago Baños y también la de André Jardine, sin embargo, pareciera que estos rumores quedarán en nada y los de Coapa cerrarán el torneo de la mejor forma posible, aprovechando partidos como este para sumar de a tres.

Han pasado ya once encuentros sin que los Guerreros puedan ganarle a las Águilas, siendo el duelo del Apertura 2019 la última ocasión en la que se llevaron tres puntos, a partir de ahí los americanistas han conseguido siete triunfos y han empatado en cuatro ocasiones, siendo el último resultado un tres por cero en su favor el campeonato pasado.

Pronóstico SI Fútbol

Este partido es inmejorable para que las Águilas saquen tres puntos y lo hagan con un marcador por demás abultado aunque tampoco vivan un presente del todo afable, sin embargo son octavos de la clasificación y podrían ganar este encuentro por tres goles y hasta se podrían ir en blanco en cuanto a tantos recibidos.

Santos 0-3 América

¿A qué hora se juega el Santos vs América?

Ciudad : Torreón, Coahuila

: Torreón, Coahuila Estadio : Corona

: Corona Fecha : Sábado 4 de abril

: Sábado 4 de abril Hora : 23:00 EE.UU (Este), 21:00MEX, 05:00 ESP

: 23:00 EE.UU (Este), 21:00MEX, 05:00 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Santos y América (últimos cinco partidos)

Santos : 0

: 0 Empate : 1

: 1 América: 4

Último partido entre ambos: 04/10/2025 - América 3-0 Santos Jornada 12 Apertura 2025 Liga MX

Últimos 5 partidos

Santos América Santos 2-1 Puebla

22/03/2026 América 1-1 Tigres

28/03/2026 Chivas 3-0 Santos

14/03/2026 Pumas 1-0 América

21/03/2026 Tijuana 1-2 Santos

08/03/2026 América 1-1 Philadelphia

18/03/2026 Santos 1-2 Cruz Azul

03/03/2026 América 2-0 Mazatlán

15/03/2026 Querétaro 2-2 Santos

27/02/2026 Philadelphia 0-1 América

10/03/2026

¿Cómo ver el Santos vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos TUDN USA, Univisión y Vix+ México ESPN y Disney+ España Sin transmisión

Últimas noticias de Santos

Los laguneros son sotaneros del campeonato regular con apenas dos triunfos y dos empates conseguidos hasta el momento, situación que se ha mantenido así desde hace algunos torneos y que parece no cambiará con el paso del tiempo, sino que parece comenzar a agravarse con el avance de las jornadas.

Y es que además de mostrar un nivel futbolístico bastante pobre, a Santos lo aquejan las lesiones y las bajas para este encuentro, ya que se ha confirmado que Bruno Amione, Carlos Gruezo y Salvador Mariscal no estarán presentes para este duelo, el primero por acumulación de tarjetas y los otros dos por problemas musculares.

Tijuana v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Posible alineación de Santos contra América (4-4-2): Carlos Acevedo; Kevin Picón, Haret Ortega, Kevin Balanta, Emmanuel Echeverría; Fran Villalba, Javier Güemez, Aldo López, Ezequiel Bullaude; Lucas di Yorio, Cristian Dájome

Últimas noticias de América

El América no atraviesa por un buen momento y esto obedece en gran medida a la baja en el nivel futbolístico de algunos de sus jugadores, siendo Cristian Borja uno de los que pareciera que de cara al Apertura 2026 sería sacrificado por André Jardine, esto obedeciendo a que considera que su nivel no ha sido el óptimo este campeonato.

Acorde a información de ESPN México, el lateral colombiano estaría viviendo sus últimos encuentros como azulcrema, esto también a sabiendas de que en julio termina contrato y aunque en Coapa tienen la opción de extender el mismo por un año más, la directiva ha tomado la decisión de no ejercer dicho poder con este jugador.

LA PRIMER BAJA 🦅



Las cosas se siguen moviendo en América y ya estaría lista la primer salida.



❌ Reporta Víctor Díaz de ESPN que Cristian Borja pondría punto final a su estancia en Coapa, debido a que se ha detectado una baja de rendimiento realmente pronunciada en el más… pic.twitter.com/6xzSsCJKGz — Futbol Total (@futboltotal) March 29, 2026

Posible alineación de América contra Santos (5-3-2): Rodolfo Cota; Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alejandro Zendejas, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Brian Rodríguez; Raphael Veiga, Patricio Salas