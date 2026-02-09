Se acercan horas clave para que Nicolás Ibáñez llegue a Cruz Azul

Cruz Azul se mueve contrarreloj en el cierre del mercado de fichajes y ha activado una operación de emergencia para reforzar su ataque. La directiva celeste presentó una oferta formal por Nicolás Ibáñez, delantero de Tigres, con la intención de concretar el movimiento antes del límite de registros en la Liga MX.

El interés de Cruz Azul responde a una necesidad inmediata en el frente ofensivo. El club considera que el atacante argentino puede aportar soluciones rápidas en un plantel que busca mayor contundencia, por lo que decidió ir con todo en las últimas horas, aun sabiendo que se trata de una negociación compleja por los tiempos y las condiciones contractuales.

#TigresUANL | 🚨Esta tarde - noche cayó a Tigres el primer ofrecimiento formal de Cruz Azul por Nicolás Ibáñez, está en análisis.



El argentino fue registrado en la Sub 21 de Tigres y eso es clave.



La liga Mx cierra registros este lunes, 7 PM.@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/R0OTOtOIrp — Vladimir García (@VladimirGarciaG) February 9, 2026

La oferta fue presentada durante la noche del domingo, momento en el que comenzó el análisis interno por parte de Tigres. La directiva felina evalúa el impacto deportivo y administrativo de una posible salida, tomando en cuenta que Ibáñez ha sido registrado recientemente con la Sub 21, un detalle que juega un papel clave en el contexto reglamentario del cierre de mercado.

Mientras los clubes intercambian posturas, el entorno del futbolista presiona para que la operación se cierre. Tanto el jugador como su agente ven con buenos ojos el cambio de aires y consideran que el proyecto deportivo de Cruz Azul representa una oportunidad inmediata para tener mayor protagonismo, especialmente en un momento decisivo del semestre.

En Tigres, la decisión no es sencilla. El cuerpo directivo analiza si liberar al atacante en este punto del torneo afecta la planificación deportiva, aunque también pesa el hecho de que la salida permitiría ajustes internos en la plantilla y una mejor gestión de cupos y recursos, considerando los recientes movimientos del club en el mercado.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

El factor tiempo es determinante. La Liga MX cierra registros este lunes a las siete de la noche, lo que obliga a ambas instituciones a definir posturas en cuestión de horas. Cualquier retraso administrativo, desacuerdo contractual o detalle pendiente podría derrumbar la operación, pese a la voluntad existente de una de las partes.

Cruz Azul, por su parte, mantiene el optimismo y confía en que la negociación pueda destrabarse antes del límite. La directiva celeste entiende que es una apuesta de corto plazo, pero considera que la experiencia de Ibáñez puede marcar diferencia en una etapa donde cada punto y cada gol comienzan a pesar más en la carrera del torneo.

Así, el mercado entra en su fase más tensa, con Cruz Azul empujando hasta el último minuto y Tigres analizando con lupa una decisión que puede alterar su panorama inmediato. El desenlace, inevitablemente, llegará contra el reloj.

