El Real Madrid deberá afrontar el próximo encuentro sin Raúl Asencio: el canterano padece una gastroenteritis de origen viral y tuvo que ir a un centro de salud para someterse a estudios al no poder dejar atrás el cuadro.

Según informó Tiempo de Juego, el defensor central del Merengue perdió seis kilogramos en las últimas dos semanas, encendiendo así las alarmas del cuerpo médico del club de la capital española.

Tal como se esperaba, no estará disponible para enfrentar al Alavés el próximo martes en el Bernabéu por la jornada 33 de LaLiga, donde el Merengue está obligado a sumar para no terminar de sentenciar el campeonato del FC Barcelona.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | David S. Bustamante/GettyImages

En lo que va del torneo, Asencio jugó 20 de los 31 partidos posibles, con dos goles y sin asistencias. En la UEFA Champions League disputó ocho de 14, con un pase gol brindado a un compañero.

El Madrid se quedó afuera de la UEFA Champions League en cuartos de final frente al Bayern Múnich el pasado miércoles y, con eso, sentenció prácticamente sus chances de ser campeón en esta temporada: en la Copa del Rey se quedó afuera con el Albacete en octavos de final, perdió la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona y está a nueve puntos de la cima en LaLiga, una diferencia que parece difícil de recortar.

Arbeloa se cuestiona su futuro

Bayern Munich vs Real Madrid - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

"Es decisión del club y soy hombre del club. Y lo único que quiero es que gane el Real Madrid, independientemente de quién esté sentado en el banquillo", dijo en rueda de prensa al ser consultado por su continuidad.

"Entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club. Las entenderé perfectamente. Como he dicho, soy un hombre de la casa. Estoy dolido por los jugadores, como he dicho antes; por el club, la afición, no por mí", cerró.