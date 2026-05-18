La Liga MX confirmó oficialmente los horarios para la gran final del torneo Clausura, serie que enfrentará a Cruz Azul y Pumas en una edición sobrada de historia. Ambos clubes buscarán cerrar un semestre memorable en una eliminatoria que promete estadios llenos, enorme expectativa mediática y un ambiente sin igual en la capital del país.

El primer capítulo de la final se disputará el jueves 21 de mayo a las ocho de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Cruz Azul partirá como local para el compromiso de ida, escenario donde intentará sacar ventaja antes de visitar una de las canchas más complejas del futbol nacional.

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Por su parte, el encuentro definitivo quedó programado para el domingo 24 de mayo a las siete de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Los de la UNAM ejercerán como local en la vuelta y buscará aprovechar el respaldo de su afición para intentar conquistar un campeonato que el club universitario persigue desde hace casi dos décadas.

La serie enfrenta a dos instituciones históricas del futbol nacional que llegan en un momento competitivo muy sólido. Cruz Azul alcanzó la final después de una liguilla de enorme nivel bajo el mando interino de Joel Huiqui.

Por su parte, Pumas encontró la final del torneo local como premio al voto de confianza a Efraín Juárez. El mexicano bien pudo ser despedido en el verano luego de un pésimo primer semestre, sin embargo, en la torre de rectoría se le otorgó el voto de confianza.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En el aspecto histórico, 'La Máquina' intentará conquistar el décim título de Liga MX de su historia. El conjunto celeste sabe que un nuevo campeonato representaría otro paso importante dentro de su proceso deportivo reciente, al cual, le urge la corona local.

Pumas por su parte buscará levantar la octava estrella liguera y volver a celebrar un campeonato frente a su gente en Ciudad Universitaria. El cuadro auriazul ha mostrado personalidad a lo largo del curso y espera poner fin a una dolosa sequía.